Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Kreis Nordfriesland: Kontrolle der Hochspannungsleitung

Heute und morgen fliegt über Nordfriesland die Schleswig-Holstein Netz mit einem Hubschrauber die Hochspannungsleitungen ab. Bis Donnerstag kontrolliert der Netzbetreiber so im ganzen Land knapp 300 Kilometer Hochspannungsleitungen. Die Kontrollen finden jährlich statt. | NDR Schleswig-Holstein 12.02.2024 08:30 Uhr

Demo gegen Rechtsextremismus in Flensburg

Nach Angaben der Polizei haben am Sonntagnachmittag rund 2.500 Menschen in Flensburg gegen Rechtsextremismus demonstriert. Dazu aufgerufen hatte ein Bündnis unter anderem von Jugendparteien und Studierenden. Die Demo begann um 14 Uhr am Südermarkt und zog durch die Innenstadt. Bereits vor drei Wochen hatten 10.000 Menschen gegen Rechtsextremismus demonstriert. | NDR Schleswig-Holstein 12.02.2024 08:30 Uhr

Amrum: Haus des Gastes wird abgerissen

Bei einem Bürgerentscheid am Sonntag auf Amrum (Kreis Nordfriesland) hat nach Angaben der Gemeindevertretung die Mehrheit für den vollständigen Abriss des "Haus des Gastes", einer Jugendstilvilla im Kurpark in Nebel, gestimmt. Eine Bürgerinitiative hatte seit etwa einem Jahr gegen die Pläne der Gemeindevertretung gekämpft, das Haus für einen Neubau abzureißen. Die Wahlbeteiligung lag bei 60 Prozent. Der Abriss der alten Villa und der Neubau sollen etwa 10 Millionen Euro kosten. Wann die Abrissarbeiten beginnen, steht laut Bürgermeister Cornelius Bendixen (CDU) noch nicht fest. | NDR Schleswig-Holstein 12.02.2024 08:30 Uhr

