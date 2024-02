Stand: 09.02.2024 08:57 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Busfahrer streiken ab Mittwoch in Flensburg

Die Gewerkschaft ver.di ruft in der kommenden Woche Busfahrer und Busfahrerinnen zu einem dreitägigen Warnstreik auf. Auch in Flensburg werden von Mittwoch bis Freitag so gut wie keine Busse fahren. | NDR Schleswig-Holstein 09.02.2024 08:30 Uhr

Demo gegen Rechtsextremismus in Flensburg am Sonntag

"Gegen den Rechtsextremismus und für eine starke Demokratie" will am Sonntag um 14 Uhr ein Bündnis aus Flensburg am Südermarkt auf die Straße gehen. Nach einer Kundgebung ist ein Demonstrationszug durch die Stadt geplant. "Wir wollen zusammen eine klare Kante gegen den Rechtsextremismus und den Rechtsruck zeigen und vor allem zusammen für die Demokratie einstehen", sagt Hannah Gerlach von den Grünen. Zur Demonstration rufen die Partei-Jugendorganisationen, Stabil Flensburg und andere Vereine und Organisationen auf. | NDR Schleswig-Holstein 09.02.2024 08:30 Uhr

Handball: Flensburger verlieren in Berlin

In der Handball-Bundesliga hat die SG Flensburg-Handewitt das Spitzenspiel bei den Füchsen Berlin knapp verloren. Endstand: 31:32. Bester Werfer der SG war Emil Jakobsen. Die Flensburger stehen in der Tabelle weiterhin auf Platz 3. | NDR Schleswig-Holstein 09.02.2024 06:00 Uhr

