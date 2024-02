Stand: 01.02.2024 09:09 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Kreis Nordfriesland fördert Studierende im sozialen Bereich

Um dem Fachkräftemangel im sozialen Bereich entgegenzuwirken, bietet der Kreis Nordfriesland künftig zehn Studierenden an, die Gebühren und Reisekosten für ein duales Studium bis zu einer Höhe von 800 Euro monatlich zu übernehmen. Voraussetzung: Die jungen Menschen müssen bei einem Träger der Kinder- und Jugendhilfe oder der Eingliederungshilfe in Nordfriesland angestellt sein und zum Beispiel soziale Arbeit, Heilpädagogik oder ein vergleichbares Fach studieren, heißt es beim Kreis. Der Arbeitgeber muss die Förderung beantragen. | NDR Schleswig-Holstein 01.02.2024 08:30 Uhr

Feldkoch aus Husum fährt zur Koch-Olympiade

Am 6. Februar tritt die Koch-Nationalmannschaft der Bundeswehr bei der Olympiade der Köche in Stuttgart an. Mit dabei ist auch Christian Fesel, der normalerweise als Feldkoch in Husum (Kreis Nordfriesland) arbeitet. Gemeinsam mit seinen Kollegen wird er ein Menü für 120 Personen kochen. Insgesamt nehmen am Wettbewerb 21 Nationen teil. Fesel freut sich darauf, sich mit den multinationalen Teams zu messen, aber "der Spaß steht natürlich an erster Stelle, das Teamplay und diese Erfahrung, denn es ist ja die Olympiade und da dabei zu sein, das sagt alles", so Fesel. Die Koch-Nationalmannschaft hat schon für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gekocht und konnte bei internationalen Wettkämpfen bereits mehrere Goldmedaillen mit nach Hause nehmen. | NDR Schleswig-Holstein 01.02.2024 08:30 Uhr

Krimi-Dreharbeiten auf Sylt

Auf Sylt dreht der Flensburger Schauspieler Peter Heinrich Brix gerade eine neue Folge der ZDF Krimi-Reihe "Nord Nord Mord". Der mittlerweile 27. Fall führt Hauptkommissar Carl Sievers, gespielt von Peter Heinrich Brix, und seine Kollegen zu einer Leiche bei den Austernbänken in List. Wann die neue Folge ausgestrahlt wird, steht noch nicht fest. | NDR Schleswig-Holstein 01.02.2024 08:30 Uhr

