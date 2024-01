Stand: 31.01.2024 09:38 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Flensburg zahlt erste Fluthilfen nach Spenden aus

Gut 40.000 Euro waren nach dem Hochwasser im Oktober auf dem Flensburger Spendenkonto für Geschädigte zusammengekommen. Die Stadt hat den Betrag nun an 13 Privatpersonen verteilt, die jeweils zwischen rund 100 und 5.000 Euro bekommen. Neun weitere Anträge erfüllten nicht die Bedingungen. Das Sonderkonto Ostseeflut bleibt noch bis Ende April für Spenden geöffnet. Bis dahin können Geschädigte weitere Anträge stellen, teilt die Stadtverwaltung mit. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2024 08:30 Uhr

Schleiregion: Kreative Fahrradnamen gesucht

In zwei Monaten startet pünktlich zu Ostern das neue Nahverkehrskonzept Smile24 in der gesamten Schleiregion. Passagiere können dann rund um die Uhr einen der 30 Kleinbusse zu einer beliebigen Haltestelle bestellen, um zu einem anderen Haltepunkt zu kommen - alles zum Nahverkehrspreis. Angeboten werden auch Car-Sharing und ein Fahrradverleih. Für die 275 Leihräder sucht NAH.SH nun individuelle Namen. Von Ortsmarken wie Lindaunis bis zu Wortneuschöpfungen wie "MatjesLiebe" ist alles erlaubt, was maximal zwölf Buchstaben hat. NAH.SH verlost unter den Einsendern drei Freipässe, mit denen jeweils drei Monate lang Räder ausgeliehen werden können. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2024 08:30 Uhr

Energie- und CO2-Bilanz von Flensburg vorgestellt

Das Klimaschutzmanagement der Stadt Flensburg hat am Dienstag im Umweltausschuss die Energie- und CO2-Bilanz verkündet. Nach sinkenden CO2-Werten über zwei Dekaden hinweg bis 2019 geht es mit den Emissionen in Flensburg wieder deutlich bergauf. Als Grund nennt der Bericht unter anderem, dass die Stadtwerke in der Energiekrise wieder verstärkt mit Kohle statt mit Gas geheizt haben. Auch das Ziel, Energie zu sparen, sei nicht erkennbar. Der Bedarf liegt seit 1990 auf fast konstantem Niveau. Die Emissionen im Verkehrsbereich sind in der Zeit des Lockdowns nur minimal gesunken. Der Bericht wird alle zwei Jahre veröffentlicht. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2024 08:30 Uhr

Warnstreik im Busverkehr von Freitag bis Sonntag in SH

Der Busverkehr in Schleswig-Holstein wird ab Freitag bestreikt. Dazu hat die Gewerkschaft ver.di nach erfolglosen Verhandlungen aufgerufen. Betroffen sind die kommunalen Anbieter wie Aktivbus in Flensburg, aber auch die Beschäftigten der privaten Busunternehmen sind aufgerufen - zum Beispiel bei der Autokraft oder Transdev. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2024 07:00 Uhr

