Stand: 30.01.2024 09:40 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Delegation aus SH reist nach Dänemark

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), fünf Ministerinnen und Minister, SSW-Fraktionschef Lars Harms und der Dänemark-Bevollmächtigte des Landes, Johannes Callsen, reisen heute nach Kopenhagen. Am Mittwoch trifft die Delegation die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen, Justizminister Peter Hummelgaard und Wirtschaftsministerin Stephanie Lose. Am Donnerstag stehen Treffen mit dem Bund Deutscher Nordschleswiger und Transportminister Thomas Danielsen an. Sprechen wollen beide Seiten über den Abbau von Bürokratie, die Digitalisierung, und darüber, wie grüner Strom und Wasserstoff transportiert werden können. Auch der Grenzverkehr und der kulturelle Austausch der Minderheiten sind Thema. | NDR Schleswig-Holstein 30.01.2024 08:30 Uhr

Messerstiche in Flensburg Galerie: Mehr als drei Jahre Haft gefordert

Drei Jahre und zehn Monate Haft wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung hat die Staatsanwaltschaft im Prozess um Messerstiche im Einkaufszentrum Flensburg Galerie gefordert. Bei der Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen Ende 2018 waren drei Männer zum Teil lebensgefährlich verletzt worden. Als Motiv hatte die Anklageschrift verletzte Ehre nach Schlägen am Vortag genannt. Die Verteidigung hält ihr Plädoyer voraussichtlich in zwei Wochen. Das Urteil vor der Großen Jugendkammer des Landgerichts Flensburg könnte Anfang März fallen. | NDR Schleswig-Holstein 30.01.2024 08:30 Uhr

Umgekehrte Ausbildungsmesse als Testprojekt

Bei der Ausbildungsmesse "reverse" kommen heute die Betriebe zu den Jugendlichen an drei Flensburger Schulen. Es ist ein Testprojekt des Start-ups "Ausbildungskino" aus Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg). Die Schülerinnnen und Schüler präsentieren sich mit Messepässen, erklärt Gründerin Iris Nickel-Schmidtke. Darauf stehen Lieblingsfächer, Hobbys, Fähigkeiten und Interessen. "Wir haben Buttons erstellt, auf denen sie sagen können: Mag ich lieber drinnen arbeiten, lieber draußen, bin ich eher ein introvertierter oder extrovertierter Typ etc.", erklärt Nickel-Schmidtke. Bei Erfolg könnte es im Frühjahr eine größere Ausbildungsmesse geben. | NDR Schleswig-Holstein 30.01.2024 08:30 Uhr

Betrieb der Schleifähre Missunde verzögert sich

Der Start der neuen Schleifähre "Missunde III" zwischen Kosel (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Brodersby (Kreis Schleswig-Flensburg) verzögert sich laut Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein mindestens bis Mitte März. Grund dafür ist, dass die Anleger den derzeit extremen Wetterverhältnissen noch nicht standhalten und nachgebessert werden müssen. Der Ausbau kostet laut Landesbetrieb knapp 100.000 Euro. Ursprünglich sollte die "Missunde III" Ende Januar oder Anfang Februar das außer Betrieb genommene Vorgänger-Modell "Missunde II" ersetzen. Diese wurde bereits Anfang Januar stillgelegt. Wer über die Schlei will, muss deshalb weiterhin bis zu 30 Kilometer Umweg einplanen. | NDR Schleswig-Holstein 30.01.2024 07:00 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.01.2024 | 08:30 Uhr