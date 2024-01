Stand: 29.01.2024 09:19 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Norden Festival in Schleswig: erste Namen veröffentlicht

Der Veranstalter hat jetzt erste Namen für das Norden Festival in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) veröffentlicht. Mit Rita Ray kommt eine der bekanntesten Soul-Künstlerinnen Estlands nach Schleswig. JJ Paulo aus Aarhus ist ebenfalls dabei. Er wurde in Tansania geboren und feiert in seiner neuen Heimat Dänemark große Erfolge. Ins Literatur-Zelt kommt unter anderem Susanne Fischer, die Geschichten über die Insel Föhr schreibt. Außerdem können sich die Norden-Besucherinnen und Besucher auf ein Live-Krimi-Hörspiel mit den "Drei Herren" freuen. Das Norden Festival läuft von Ende August bis Mitte September. | NDR Schleswig-Holstein 29.01.2024 08:30 Uhr

600 Jahre Jüdisches Leben in Schleswig-Holstein

Es gibt offenbar neue Erkenntnisse zur Geschichte des Judentums in Schleswig-Holstein: Eine eher zufällig gefundene Urkunde im Landesarchiv in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) deutet auf Anfänge bereits vor 600 Jahren hin. Bisher ging die Forschung von rund 450 Jahren aus. In dem Dokument aus Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) werden bereits am 30. Januar 1424 jüdische Geldverleiher erwähnt. Damit wäre am Dienstag der Tag des runden Jubiläums. | NDR Schleswig-Holstein 29.01.2024 08:30 Uhr

Offenbar keine Demonstration an der dänischen Grenze

Die für heute angekündigte Demonstration unter dem Motto "Mittelstand zeigt die rote Karte" findet offenbar nicht statt. Ursprünglich kursierte in sozialen Medien der Aufruf, die Grenzübergänge nach Dänemark für 48 Stunden zu blockieren. Auch die Anmeldung für eine Aktion an der Landstraße zwischen Süderlügum (Kreis Nordfriesland) und Harrislee (Kreis Schleswig-Flensburg) wurde laut Polizei zurückgezogen. | NDR Schleswig-Holstein 29.01.2024 08:30 Uhr

Demonstrationen gegen Rechtsextremismus in Husum und Schleswig

Laut Polizei sind am Sonnabend 5.000 Menschen in Husum (Kreis Nordfriesland) auf die Straße gegangen, um gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. Mehr als 3.000 Menschen zählte die Polizei am Sonntag in Schleswig. Die Veranstaltungen verliefen friedlich. Am kommenden Sonnabend ist eine weitere Demonstration in Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) geplant. | NDR Schleswig-Holstein 29.01.2024 08:30 Uhr

