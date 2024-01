Stand: 25.01.2024 08:51 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

NS-Gedenkfeier am Mahnmal in Harrislee

In der Gemeinde Harrislee (Kreis Schleswig-Flensburg) wird heute der Opfer des Nationalsozialismus gedacht - insbesondere der etwa 1.600 dänischen Gefangenen aus dem wenige Kilometer entfernten Fröslee-Lager, die deportiert wurden. Von der damaligen Harrisleer Bahnstation aus wurden die Gefangenen in Viehwaggons verladen und in verschiedene Konzentrationslager verschleppt. "Diese Erinnerung wollen wir weiterhin aktuell halten", sagt Anke Spoorendonk von der Arbeitsgruppe Harrislee-Bahnhof. An der Veranstaltung heute nehmen neben Harrislees Bürgermeister Martin Ellund (parteilos) auch etwa 50 Schüler teil. Sie beginnt um 11.30 Uhr am Mahnmal. | NDR Schleswig-Holstein 25.01.2024 08:30 Uhr

Informationsabend über ehrenamtliche Vormundschaft

Die Jugendämter des Kreises Schleswig-Flensburg und der Stadt Flensburg suchen ehrenamtliche Vormünder. Wenn Kinder und Jugendliche im Heim oder in Pflegefamilien leben, weil ihren Eltern das Sorgerecht entzogen worden ist, sie Waisen sind oder aus anderen Ländern alleine nach Deutschland gekommen sind, dann brauchen sie einen Vormund, der ihre Interessen vertritt. Eine Vormundschaft zu übernehmen bedeutet nicht, ein Kind oder einen Jugendlichen bei sich aufzunehmen. Wer Interesse hat, ein Vormund zu werden, kann sich heute Abend um 18 Uhr im Kreishaus in Schleswig näher informieren. | NDR Schleswig-Holstein 25.01.2024 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.01.2024 | 08:30 Uhr