Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Nordfriesisches Wattenmeer: Seit 50 Jahren Naturschutzgebiet

Das nordfriesische Wattenmeer ist vor 50 Jahren zum Naturschutzgebiet erklärt worden. In den 1960er-Jahren wurde in der Nordsee noch Dünnsäure verklappt, Öl legal eingeleitet, es gab sogar die Überlegungen, ein Atomkraftwerk ins Wattenmeer zu bauen. Am 22. Januar 1974 wurden schließlich rund 140.000 Hektar von Sylt bis zur Halbinsel Eiderstedt (Kreis Nordfriesland) zum bis dahin größten deutschen Naturschutzgebiet erklärt. Im Jahr 2000 wurde das Nationalparkgesetz verschärft, das Schutzgebiet dann Richtung Meer erweitert und in drei große Schutzzonen eingeteilt. Das Wattenmeer ist heute Heimat von etwa 10.000 Pflanzen und Tierarten. Seit 2009 ist das Wattenmeer zudem Unesco Weltnaturerbe. | NDR Schleswig-Holstein 24.01.2024 11:00 Uhr

GDL-Streik: Notfahrplan für den Norden Schleswig-Holsteins

Seit heute Morgen streiken wieder einmal die Lokführer, dieses Mal für voraussichtlich sechs Tage, so lange wie noch nie. Es gibt aber Notfahrpläne. Zwischen Sylt und Niebüll (Kreis Nordfriesland) soll es laut Deutscher Bahn bis Montag Verbindungen im Drei-Stunden-Takt geben. Zusätzlich soll auch der Sylt-Shuttle-Plus fahren, aber auch da fiel am frühen Morgen schon eine Verbindung aus. Auch zwischen Flensburg und Neumünster gibt es laut Bahn einen Notfahrplan im Drei-Stunden-Takt. Die Nordbahn bedient wie gewohnt die Stecken zwischen Flensburg und Kiel sowie Husum und Kiel. Auch dort kann es wegen des Streiks aber zu Behinderungen kommen, wenn Stellwerke nicht besetzt sind. | NDR Schleswig-Holstein 24.01.2024 08:30 Uhr

Fährausfälle wegen des Sturms

Ausfälle gibt es voraussichtlich bis zum Nachmittag bei der Fährlinie zwischen Föhr und Amrum (Kreis Nordfriesland). Grund für die Ausfälle ist der Sturm, der derzeit über das Land zieht. Laut Feuerwehr ist die Situation auf den Straßen im Norden bislang ruhig, bis auf vereinzelt umgekippte Bäume. | NDR Schleswig-Holstein 24.01.2024 08:30 Uhr

