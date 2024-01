Stand: 19.01.2024 09:09 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Minister Madsen trifft Vertreter von Bahn, Pendler und Wirtschaft auf Sylt

Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) und der Chef der DB-Regio, Arne Beck, treffen sich heute in Westerland auf Sylt mit Vertretern der Sylter Unternehmer und der Sylter Pendlerinitiative. Das teilte das Wirtschaftsministerium mit. Thema ist die nach wie vor schlechte Qualität der Marschbahn-Verbindungen von und nach Sylt. Nach Angaben des Ministeriums soll es dieses Jahr mehrere Projekte von DB und Land geben, um "die Situation deutlich zu verbessern". Trotz der Probleme soll die DB-Regio nach Angaben von Nah.SH weiterhin auf der Strecke zwischen Hamburg und Westerland fahren. Das Unternehmen hatte bei der Ausschreibung nach eigenen Angaben das beste Angebot abgegeben. Der Zuschlag soll im Februar erteilt werden, teilte Nah.SH mit. | NDR Schleswig-Holstein 19.01.2024 08:30 Uhr

Demo gegen rechts in Flensburg geplant

Ein breites Bündnis aus verschiedenen Vereinen und Verbänden hat dazu aufgerufen, am Sonntag in Flensburg gemeinsam für den Erhalt der Demokratie auf die Straße zu gehen. Angemeldet sind 500 Personen - der Sprecher der Stadt Flensburg rechnet aber mit einer größeren Zahl an Teilnehmern. Treffpunkt ist um 14 Uhr auf dem Südermarkt. Ähnliche Demonstrationen gibt es verschiedenen Städten im Land. | NDR Schleswig-Holstein 19.01.2024 08:30 Uhr

