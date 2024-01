Stand: 18.01.2024 08:36 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Auslieferung von Ndrangheta-Mitglied an Italien

Der im September auf Sylt festgenommene Mafia-Mörder wurde jetzt an Italien ausgeliefert. Ein Flugzeug brachte den Mann am Mittwoch nach Angaben der italienischen Behörden von Hamburg nach Rom. Wegen eines Mordes wurde er in Italien bereits 2012 erstmals festgenommen und zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt. Bevor er seine Haftstrafe antretat, konnte er aber flüchten. Er soll Mitglied der kalabrischen Mafia-Organisation 'Ndrangheta gewesen sein und 2003 für diese gemordet haben. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2024 08:30 Uhr

Bagger-Arbeiten im Stiftungsland Schäferhaus

Zwischen Flensburg und Handewitt (Kreis Schleswig-Flensburg) werden im Stiftungsland Schäferhaus derzeit invasive Pflanzenarten entfernt. Das teilt die Pressestelle des größten Naturerlebnisraums in Schleswig-Holstein mit. Große Bagger sind in den kommenden zwei Wochen auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz unterwegs: Unter anderem wird die Kartoffelrose entfernt, die den Lebensraum von seltenen Schmetterlingsarten zerstört. Die Bagger gehen mit Scheren und Greifern auch gegen Weißdorn-Büsche vor und sind insgesamt auf einer Fläche von 18 Hektar unterwegs. Einen weiteren Einsatz der Bagger soll es im Herbst geben, so das Stiftungsland Schäferhaus. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2024 08:30 Uhr

Mann aus Glücksburg vermisst

Die Polizei sucht nach dem 76-jährigen Arno M. aus Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg). Der knapp 1,90 Meter große Mann ist bereits seit einer Woche verschwunden und wurde zuletzt am vergangenen Donnerstag am Lokal Pier 54 in Glücksburg gesehen. Arno M. ist schlank, hat blaue Augen und braune Haare. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug er ein kariertes Hemd und eine dunkelblaue Winterjacke. Der Mann ist laut Polizei wahrscheinlich zu Fuß unterwegs und benötigt möglicherweise Hilfe. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2024 08:30 Uhr

Umwelthilfe-Klage erneut erfolgreich gegen Diesel-Autos

Die Deutsche Umwelthilfe hat am Mittwoch vor dem Verwaltungsgericht Schleswig mit einer Klage erneut Recht bekommen. Es ging dabei um Abgas-Manipulationen im Zuge des Dieselskandals. Vor einem knappen Jahr war die Umwelthilfe vor dem Gericht schon einmal erfolgreich. Damals ging es im Kern um die gleiche Frage wie jetzt: Reicht bei Rückrufaktionen von Autoherstellern ein Software-Update aus, um verbotene Abgas-Systeme zu legalisieren? Der Unterschied: Das Schleswiger Gericht verhandelte im aktuellen Fall über 62 Fahrzeugtypen verschiedener Marken des VW-Konzerns. Im vergangenen Jahr ging es nur um VW Golf-Modelle. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2024 06:00 Uhr

