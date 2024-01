Stand: 17.01.2024 09:03 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Bombenentschärfung in Eggebek

Auf dem ehemaligen Flugplatz in Eggebek im Kreis Schleswig-Flensburg wird am Mittwoch um 12 Uhr eine Fliegerbombe entschärft. Der Kampfmittelräumdienst hatte die Weltkriegsbombe bei der Auswertung von alten und aktuellen Luftbildern entdeckt. Beim Freilegen der Fundstelle bestätigte sich der Verdachtsfall. Der Zünder der Bombe ist laut Polizei verformt, was die Entschärfung erschweren könnte. Etwa 800 Menschen im Umkreis von einem Kilometer müssen ihre Häuser verlassen. Für sie ist eine Notunterkunft in der Sporthalle der Grundschule eingerichtet. Die Evakuierung des Gebiets beginnt um 9 Uhr. Die Polizei bittet darum, den Bereich weiträumig zu meiden. | NDR Schleswig-Holstein 17.01.2024 08:30 Uhr

Schulausbau aufgrund steigender Zahlen

An den Schulen in Flensburg werde es ab dem kommenden Jahr deutlich mehr Anmeldungen als Plätze geben. Bildungsdezernent Stephan Kleinschmidt hat deshalb ein Konzept für die kommenden zehn Jahre angekündigt. Schon 2025 bekommt die Auguste-Viktoria-Schule demnach 18 Klassenräume im Zweiten Technischen Rathaus hinzu. Die Käthe-Lassen-Schule bekommt einen zweiten Standort am Campus und der Berufsbildungscampus wird ausgebaut. Stillgelegte Schulgebäude sollen in ganz Flensburg wieder als Außenstellen genutzt werden. | NDR Schleswig-Holstein 17.01.2024 08:30 Uhr

Vier Glätteunfälle im nördlichen Landesteil

Vier Glätteunfälle mit Blechschäden zählt die Polizei durch Schnee und Eis am Mittwochmorgen im nörlichen Schleswig-Holstein. Bei Oeversee in Höhe Bilschau (Kreis Schleswig-Flensburg) stießen ein Pkw und ein Transporter frontal zusammen. Es gab zwei Verletzte. Die Unfallursache ist dort noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 17.01.2024 08:30 Uhr

