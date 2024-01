Stand: 16.01.2024 09:02 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Schleswiger Dom: Weitere Schrauben an der Turmuhr locker

Nachdem Mitte Dezember ein Zeiger der Uhr des St.-Petri-Doms in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) abgestürzt war, hat sich am Montag ein Kletterteam auf Ursachensuche begeben. Bei den Arbeiten stellten die Spezialisten fest, dass weitere Schrauben locker sind. Stefan Schmidt vom Gebäudemanagement des Landes Schleswig-Holstein sagte, dass vermutlich beim Anbringen der Ziffernblätter die historische Verschraubung wieder genutzt worden sei. Die habe zu viel Spiel in den Gewindegängen gehabt. Die Kletterer zogen die Schrauben zunächst wieder fest. Langfristig sollen Spezialmuttern die Ziffernbätter der Schleswiger Turmuhr sichern. | NDR Schleswig-Holstein 16.01.2024 08:30 Uhr

Dreharbeiten für "Die Toten am Meer" in Husum

In Husum (Kreis Nordfriesland) sind bis Mitte kommender Woche verschiedene Straßen und Gehwege gesperrt - vor allem am Hafen und rund um das Husumer Schloss. Grund dafür sind Dreharbeiten für den dritten Teil der ARD-Krimiserie "Die Toten am Meer". Drehorte sind unter anderem die Schlossstraße, die Hafenstraße und die Hohle Gasse. Auch die bisherigen Filme der Reihe spielen in Husum. Der Ausstrahlungstermin für den dritten Teil steht noch nicht fest. | NDR Schleswig-Holstein 16.01.2024 08:30 Uhr

Glätteunfälle im Norden Schleswig-Holsteins

Wegen der Glätte hat die Polizei in den Kreisen Schleswig-Flensburg und Nordfriesland seit Montagabend insgesamt sieben Glätteunfälle verzeichnet. Schwere Verletzungen gab es nicht. Auf den Straßen der Stadt Flensburg gab es laut Polizei trotz Glätte bislang keine witterungsbedingten Unfälle. | NDR Schleswig-Holstein 16.01.2024 08:30 Uhr

Eggebek: Bombenentschärfung am Mittwoch

Vergangene Woche ist auf dem Gelände des Flugplatzes Eggebek im Kreis Schleswig-Flensburg eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Diese soll am Mittwochmittag entschärft werden. Aus Sicherheitsgründen wird der Bereich einen Kilometer um die Fundstelle herum ab 9 Uhr für den Zeitraum der Entschärfung evakuiert. Betroffene wurden bereits durch das Amt Eggebek informiert. Die Eichenbachschule Eggebek dient an diesem Tag als Notunterkunft. Die Polizei bittet darum, den Bereich am Mittwoch weiträumig zu meiden und Anwohner, sich rechtzeitig aus den betroffenen Gebieten zu entfernen. | NDR Schleswig-Holstein 15.01.2024 18:00 Uhr

