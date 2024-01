Stand: 11.01.2024 09:35 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Neujahrsempfang der Landesregierung: Günther dankt Ehrenamtlern

Beim Neujahrsempfang der Landesregierung hat Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Mittwochabend im Yachting Heritage Center in Flensburg auf 2023 zurückgeblickt. Günther bedankte sich für die ehrenamtliche Arbeit der Fluthelfer nach dem historischen Hochwasser im Oktober. "Wir sind schon durch manche Krise durchgegangen. Wichtig ist, dass wir zeigen, dass ein Land nur stark sein kann, wenn man wirklich zueinanderhält" so Günther. Rund 250 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft waren beim Neujahrsempfang der Landesregierung dabei. Unter den Gästen waren auch einige ehrenamtliche Fluthelfer aus der Region, die die Landesregierung als Dank zu dem feierlichen Empfang eingeladen hatte. | NDR Schleswig-Holstein 11.01.2024 08:30 Uhr

Krankenhaus: Opfer nach Messerstecherei in Flensburg "stabil"

In Husum (Kreis Nordfriesland) hat ein 19-jähriger Mann bereits Anfang der Woche einen 27-Jähigen mit Messerstichen in Hals und Oberkörper verletzt. Das teilte die Polizei gestern Nachmittag mit. Demnach konnte das Opfer im Krankenhaus stabilisiert werden. Gegen den 19-jährigen Auszubildenden ermittelt nun die Flensburger Kriminalpolizei. | NDR Schleswig-Holstein 11.01.2024 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.01.2024 | 08:30 Uhr