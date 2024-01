Stand: 10.01.2024 09:09 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Neue Bauernproteste für Mittwoch erwartet

Für Mittwochvormittag haben die Kreisbauernverbände Flensburg, Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) und Nordfriesland zu einer Sternfahrt aufgerufen. Ab 10 Uhr wollen sich die Treckerkolonnen auf der Exe, der Schleswiger- und der Husumer Straße in Formation bringen. Die Landwirte wollen dabei auch am Wahlkreisbüro von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) vorbeifahren. Eine Kundgebung ist nicht geplant. Malte Jacobsen vom Bauernverband Flensburg sagte: "Wir werden dabei unterstützt vom Handwerk und Spediteuren, die auch mit der Situation im Moment unzufrieden sind." Etwa 200 Trecker werden bis zum Mittag in und um Flensburg für Verkehrsprobleme sorgen. | NDR Schleswig-Holstein 10.01.2024 08:30 Uhr

Bahnstreik ist angelaufen

Wer mit der Bahn fahren möchte braucht in diesen Tagen Geduld oder eine Alternative: Der angekündigte Streik der Lokführer der Deutschen Bahn ist am Mittwochmorgen angelaufen. Es gibt Notfahrpläne, die besonders für Sylt-Pendler wichtig sind - denn auf der Marschbahnstrecke gibt es keine ernsthafte Alternative. Der Sprecher der Pendlerinitiative, Achim Bonnichsen, sagte: "Wir kommen eigentlich noch glimpflich davon mit unserem Norfahrplan, den wir ja haben. Es fährt alle zwei Stunden ein Zug, dieser Notfahrplan hilft uns schon sehr weiter. Die schlimmsten Befürchtungen mit Drei-Stunden-Taktung findet nicht statt." | NDR Schleswig-Holstein 10.01.2024 08:30 Uhr

