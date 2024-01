Stand: 08.01.2024 09:00 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Bauern-Proteste: Einschränkungen im gesamten Kreis Schleswig-Flensburg

Durch dieProtestaktionen von Landwirten, behindern einige Konvois den Verkehr im Norden des Landes. Kurz nach 7 Uhr begannen Landwirte, die A7-Auffahrten Tarp, Schuby und Jagel (alle Kreis Schleswig-Flensburg) zu blockieren. Der Verein "Land schafft Verbindung" hat dazu aufgerufen, sämtliche Autobahn-Anschlussstellen zu blockieren. Bei Busdorf (Kreis Schleswig-Flensburg) startete bereits gegen 6.30 Uhr eine rollende Demo, die über das Rendsburger Stadtgebiet (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und dann die A7 zurück nach Schuby fahren soll. An der Exe in Flensburg sammelten sich Teilnehmende für die Demonstration des Mittelstandes, die ein Handwerker aus Handewitt angemeldet hat. Geplant ist ein Konvoi nach Kiel. Weitere Pkw, Lkw und Kleintransporter sollen dazustoßen. Eine weitere Demo wurde auf der Eckernförder Landstraße in Flensburg für den ganzen Tag angemeldet. Die Osttangenten-Kreuzung ist bereits dicht. Eine Kolonnenfahrt durch ganz Angeln ist in Süderbrarup gestartet. Angemeldet hat sie der Gallowayzüchter und CDU-Kommunalpolitiker Marten Nissen aus Böel (Kreis Schleswig-Flensburg). Genannt ist eine Route über Kappeln und Flensburg, und dann zurück über Satrup (Kreis Schleswig-Flensburg). | NDR Schleswig-Holstein 08.01.2024 08:30 Uhr

Auch Inseln und norfriesisches Festland von Demonstrationen betroffen

Im Kreis Nordfriesland wollen Landwirte mit Schleppern und Plakaten an Feldeinfahrten stehen. Dazu hat der Kreisbauernverband aufgerufen. Auch für die Inseln sind Aktionen angekündigt: Von Landwirten und Dienstleistern mit einer Sternfahrt zum Rathaus von Westerland auf Sylt. In Wyk auf Föhr gibt es einen so genannten Infotag für Landwirte am Rathausmarkt. In Niebüll (Kreis Nordfriesland) wollen zudem Demonstranten durch die Stadt reiten. Auf Amrum demonstrieren Fischer. Hintergrund dort: Die Bundesregierung will Gelder für die nachhaltige Fischerei kürzen, um mit diesem Geld den verbilligten Agrar-Diesel vorübergehend weiter zu finanzieren. Außerdem sind im Tagesverlauf noch weitere Demos in Flensburg zu anderen Themen an der Exe sowie an der Hafenspitze angekündigt. | NDR Schleswig-Holstein 08.01.2024 08:30 Uhr

Bus- und Bahnprobleme in Nordfriesland ab Montag

Wegen möglicher Streiks bei der Bahn und der angekündigten Demonstrationen der Landwirte kann es ab heute in Nordfriesland zu starken Beeinträchtigungen im Bus- und Schienenverkehr kommen. Hiervon betroffen ist nach einer Mitteilung des Kreises auch der Schülerverkehr. Mit Verspätungen beziehungsweise Ausfällen muss gerechnet werden. | NDR Schleswig-Holstein 05.01.2024 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.01.2024 | 08:30 Uhr