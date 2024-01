Stand: 05.01.2024 11:08 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Fähre mit Habeck blockiert: Günther verurteilt Blockadeaktion

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat die Blockadeaktion von Bauern gegen Vizekanzler und Bundesirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) verurteilt. Jeder Protest habe Grenzen, sagte Günther in Kiel. Die seien weit überschritten worden. Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU) erklärte, Gewalt gegen Menschen oder Sachen habe in der politischen Auseinandersetzung nichts verloren. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bezeichnete den Vorfall beim Kurznachrichtendienst X als "beschämend". Er sprach von einer Verrohung der politischen Sitten. Habeck war am Donnerstagabend von protestierenden Bauern daran gehindert worden, eine Fähre in Schlüttsiel (Kreis Nordfriesland) zu verlassen. Es kam zu einem Handgemenge zwischen Landwirten und Polizei. Die Beamten setzten kurzzeitig Pfefferspray ein. Habeck musste zunächst zurück nach Hooge fahren, in der Nacht konnte die Fähre "Hilligenlei" dann in Schlüttsiel anlegen und Habeck konnte von Bord gehen. | NDR Schleswig-Holstein 05.01.2024 11:00 Uhr

Bredstedt zeigt Ausstellung für mehr Inklusion

In der Bredstedter Amtsverwaltung (Kreis Nordfriesland) wird am Montag die Ausstellung "Was be-hindert mich?" eröffnet. Zu sehen sind Werke von etwa 20 Kunstschaffenden aus der Region. In ihren Exponaten gingen die Menschen mit und ohne Handicap auf Situationen ein, für die ihnen die Worte fehlten oder für die Worte allein nicht ausreichten, so Verantortliche der Ausstellung. Bei der Ausstellung, die bis zum 12. Februar zu sehen ist, handelt es sich um eine Koperation der Gleichstellungsbeauftragten Christine Friedrichsen mit der AG Kunstaustausch des Sozialraumes Nordfriesland und des Seniorenbeirats der Stadt Bredstedt. | NDR Schleswig-Holstein 05.01.2024 08:30 Uhr

Bus- und Bahnprobleme in Nordfriesland ab Montag

Wegen möglicher Streiks bei der Bahn und der angekündigten Demonstrationen der Landwirte kann es ab Montag (7. Januar) in Nordfriesland zu starken Beeinträchtigungen im Bus- und Schienenverkehr kommen. Hiervon betroffen ist nach einer Mitteilung des Kreises auch der Schülerverkehr. Mit Verspätungen beziehungsweise Ausfällen muss gerechnet werden. | NDR Schleswig-Holstein 05.01.2024 08:30 Uhr

Ostsee-Sturmflut: Überschwemmungen in Schleswig und der Region

In der gesamten Region gibt es nach der Ostsee-Sturmflut weiter viele überflutete Flächen und vollgelaufene Keller. Auch in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) kommt es zu mehreren Überschwemmungen. Nach Angaben von Bürgermeister Stephan Dose (SPD) haben die Stadtwerke am Donnerstagabend deshalb sicherheitshalber erste Sandsäcke bereitgestellt. Die Situation sei aber nicht vergleichbar mit dem Hochwasser im Oktober. | NDR Schleswig-Holstein 05.01.2024 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.01.2024 | 08:30 Uhr