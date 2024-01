Stand: 04.01.2024 08:59 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Hochwasser in Schleswig-Flensburg und Nordfriesland

In Schleswig-Holstein wird bereits die zweite Ostsee-Sturmflut erwartet. In einigen Teilen des Landes kam es schon zu Überflutungen. Auch die Auen in den Kreisen Schleswig-Flensburg und Nordfriesland laufen über, sagt Nicolaus Thomsen, Verbandsvorsteher vom Wasser und Bodenverband Rodau. Bei Ebbe öffnen sich die Sieltore, damit das Wasser in die Nordsee fließen kann. Aber bei zu viel Wind öffnen sich die Tore nur ganz kurz, wodurch sich das Wasser bis zurück in die Hauptau und Nebengräben staue, so Thomsen. Dadurch werden auch landwirtschaftliche Flächen überschwemmt. Noch laufe das Wasser an der Nordsee nicht über die Deiche, sagt Thies Horn, Geschäftführer des Deich- und Hauptsielverband Südwesthörn-Bongsiel: "Unsere Schöpfwerke laufen zurzeit alle auf Volllast." Mit dem Förderbescheid des Landes in Höhe von 900.000 Euro soll künftig mehr für den Binnenhochwasserschutz getan werden. | NDR Schleswig-Holstein 04.01.2024 08:30 Uhr

Flensburg: Zeugenaufruf nach Geldautomatenüberfall

Die Polizei in Flensburg sucht nach Zeugen, die den Überfall auf die Geldautomaten der Nord-Ostsee Sparkasse im Förde-Park beobachtet haben könnten. Die Täter sind in der Silvesternacht zwischen 22:30 Uhr und Mitternacht über das Dach eingestiegen und haben Bargeld im unteren sechsstelligen Bereich gestohlen. Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2024 16:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.01.2024 | 08:30 Uhr