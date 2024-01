Stand: 03.01.2024 10:00 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Zahl der Arbeitslosen in SH gestiegen

Die Zahl der Arbeitslosen in Schleswig-Holstein ist im Dezember gestiegen. Laut Landesarbeitsagentur waren 89.000 Menschen ohne Job registriert. Das sind 4.700 mehr als im Dezember des Vorjahres. Insgesamt zeigt sich der Arbeitsmarkt trotzdem weiterhin stabil, heißt es vom Chef der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit in Kiel, Markus Biercher. Vor allem in den Tourismusregionen Nordfriesland und Ostholstein haben sich deutlich mehr Menschen arbeitslos gemeldet. Aber die Nachfrage an Arbeitskräften ist groß. Betriebe und Unternehmen suchen vor allem im Handel, in der Gesundheits- und Sozialbranche und am Bau neue Mitarbeiter. Die landesweite Arbeitslosenquote liegt bei 5,6 Prozent. Die höchste Quote registrierten die Landesarbeitsagentur mit 8,4 Prozent in Neumünster, die niedrigste im Kreis Stormarn mit vier Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2024 10:00 Uhr

Flensburger Hafen: Wasser tritt über Ufer

In Flensburg ist in der Nacht das Wasser am Flensburger Hafen erneut über die Ufer getreten. Der Pegelstand lag nach Angaben der Behörden bei gut 1,20 Meter über dem mittleren Wasserstand. Nach Informationen der Rettungsleitstelle war die Schiffbrücke gesperrt, dort stand das Wasser etwa 30 Zentimeter hoch. Einsätze wegen des Hochwassers oder des kräftigen Ostwinds habe es aber nicht gegeben. Inzwischen ist der Wasserstand wieder auf unter 1,20 Meter über mittlerem Wasserstand gesunken. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2024 08:30 Uhr

Schleifähre "Missunde 2" stellt vorübergehend Betrieb zwischen Kosel und Brodersby ein

Von Mittwoch an wird der Fährbetrieb der "Missunde 2" auf der Schlei zwischen Kosel (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Brodersby (Kreis Schleswig-Flensburg) eingestellt. Das teilt der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN), mit. Hintergrund sind Bauarbeiten an den beiden Anlegern, die für die neue Schleifähre "Missunde 3" angepasst werden müssen. Die solarbetriebene Fähre ist nach Angaben des LKN deutlich größer als ihre Vorgängerin. Somit können künftig auch Reisebusse und landwirtschaftliche Fahrzeuge mitfahren, sagt Fabian Lücht vom LKN. Er geht davon aus, dass der Probebetrieb in der vierten Kalenderwoche starten kann. Solange müssen die Verkehrsteilnehmer Umwege über Kappeln oder Schleswig in Kauf nehmen. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2024 08:30 Uhr

