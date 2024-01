Stand: 02.01.2024 08:51 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Zwei Kinder im dänischen Gravenstein entführt

Im dänischen Gravenstein sind in der Silvesternacht zwei Kinder im Alter von zehn und 13 Jahren entführt worden. Laut dänischer Polizei wurde der Vater in der Nähe eines Restaurants beim Beobachten des Silvesterfeuerwerks mit seinen beiden Kindern angegriffen. Die Täter flohen anschließend mit den Kindern in zwei Autos mit deutschen Kennzeichen. Hintergrund soll ein Sorgerechtsstreit sein. | NDR Schleswig-Holstein 02.01.2024 08:30 Uhr

TBZ Flensburg: neue Aufgaben im Jahr 2024

Das Technische Betriebszentrum (TBZ) in Flensburg hat für das neue Jahr Ziele definiert. Laut einer Sprecherin soll der CO2-Ausstoß reduziert werden. Dafür sollen weitere Photovoltaikanlagen installiert und ein Faulgasspeicher am Klärwerk eingesetzt werden. Um den Selbstversorgungsgrad zu erhöhen, wird der neue Gasspeicher gebaut. Aktuell liegt die Selbstversorgung bei 60 Prozent. Außerdem sollen die Hochwasserschäden beseitigt werden. Außerdem möchte das TBZ 2024 die Infrastruktur für Elektromobilität weiter ausbauen. | NDR Schleswig-Holstein 02.01.2024 08:30 Uhr

Sylt: zehn Jahre ohne Geburtsklinik

Seit zehn Jahren gibt es keine Geburtenstation mehr auf der Insel Sylt. Seit acht Jahren gilt das auch für die Insel Föhr (Kreis Nordfriesland). Daran hat die Vorsitzende des Hebammenverbands Anke Bertram erinnert. Die Kliniken können die gestiegenen Anforderungen nicht mehr erfüllen, sodass die Schwangeren unter anderem nach Flensburg ausweichen mussten. In der Folge wurden einige Kinder im Rettungswagen oder zu Hause geboren. Es sei bedauerlich, dass es darüber keine Erhebungen gebe, so eine Hebamme, die selbst auf Sylt arbeitet. | NDR Schleswig-Holstein 02.01.2024 08:30 Uhr

