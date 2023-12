Stand: 27.12.2023 09:59 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Schausteller mit Flensburger Weihnachtsmarkt zufrieden

Die Budenbetreiber des Flensburger Weihnachtsmarktes sind trotz der gestiegenen Kosten in vielen Bereichen zufrieden. Frank Dörksen, Vorsitzender des Landesverbands der Schausteller und Marktkaufleute, zieht eine positive Bilanz: "Der Flensburger Weihnachtsmarkt lief optimal. Der Schnee hat natürlich keinen Abbruch getan. Ganz im Gegenteil: Der hat ein sehr gemütliches Gefühl hier entwickelt und eine gute Weihnachtsstimmung." Ein Einnahmeplus gebe es wegen der kurzen Weihnachtsmarktzeit aber nicht, so Dörksen. In Husum (Kreis Nordfriesland) schließt der Weihnachtsmarkt am Mittwoch, in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) läuft er bis zum 29. Dezember, der Wintermarkt auf Sylt bis zum 3. Januar 2024. | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2023 08:30 Uhr

Viel los auf dem Weg auf die Nordfriesischen Inseln

Mittwoch und Donnerstag sind in dieser Woche die stärksten Anreisetage zu den Nordfriesischen Inseln. Für Syltshuttle und Autozug Sylt sind die Fahrten ab Niebüll vom späten Vormittag bis weit in den Nachmittag ausgebucht. Fährfahrten ab Dagebüll nach Föhr und Amrum sind mit Pkw nur noch früh morgens und abends zu bekommen. Und auch der 29. Dezember ist nach Angaben der Fährunternehmen stark gebucht. Auf der Fähre nach Pellworm ist die Buchungslage deutlich entspannter. | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2023 08:30 Uhr

Neue Brücke in Südwesthörn kommt erst im Februar

Der Bau einer neuen Brücke in Südwesthörn (Kreis Nordfriesland) verzögert sich witterungsbedingt bis in den Februar. Ursprünglich sollte sie noch in diesem Jahr fertig sein, wie der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr mitteilt. Die Kreisstraße bleibt für Kraftfahrzeuge voll gesperrt. Radfahrer und Fußgänger können auf den kleinen Weg hinter dem Schöpfwerk ausweichen. | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2023 08:30 Uhr

37. Weihnachtsbaden auf Sylt bei Sonnenschein

In Westerland auf Sylt hat das traditionelle Weihnachtsbaden hunderte Menschen an die Promenade und den Strand von Westerland gelockt. Laut Sylt Tourismus-Service sind etwa 150 Menschen in die kalten Fluten gesprungen. Die nächsten Spektakel dieser Art lassen nicht lange auf sich warten: In Wenningstedt auf Sylt, Wyk auf Föhr (Kreis Nordfriesland) und Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg) steht bald das Neujahrsbaden an. | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2023 08:30 Uhr

