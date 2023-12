Stand: 20.12.2023 09:33 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Mobile Schlachtereien für weniger Tierleid im Weihnachtsgeschäft

Ove Johannsen ist Landwirt auf seinem Hof in Emmelsbüll-Horsbüll (Kreis Nordfriesland). Mit seiner mobilen Schlachterei will er den Geflügelhaltern eine Schlachtung vor Ort ermöglichen. "Das geht ja im Wesentlichen um den Tiertransport, der zwangsläufig auch immer mit Stress verbunden ist. Den vermeiden wir einfach so. Die Tiere haben hier einen zwei Minuten Weg vom Stall bis zu uns, werden morgens im Dunkeln in die Transportkästen gepackt, sodass sie dann direkt zu uns reingereicht werden können. Und innerhalb von Sekunden werden sie dann geschlachtet." In Schleswig-Holstein gibt es insgesamt drei mobile Schlachtereien. | NDR Schleswig-Holstein 20.12.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.12.2023 | 08:30 Uhr