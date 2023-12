Stand: 19.12.2023 09:04 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Husum: Kirche lädt zu Themenabend zum Krieg in Nahost

In der Marienkirche in Husum (Kreis Nordfriesland) findet am Mittwoch ein Themenabend zum Thema "Krieg in Nahost und jüdisches Leben in Deutschland" statt. Auch der Antisemitismusbeauftragte des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden in Schleswig-Holstein, Walter Joshua Pannbacker, wird zu Gast sein. Hintergrund ist die Sicherheitslage in Deutschland. Der evangelische Husumer Pastor Friedemann Magaard hat Pannbacker zum Gespräch in die Marienkirche eingeladen: "Wir von der Kirchengemeinde Husum wollen den jüdischen Geschwistern ganz genau zuhören, wenn sie davon erzählen. Ich finde, so beginnt Solidarität." Der Themenabend beginnt um 19.30 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 19.12.2023 08:30 Uhr

Neue Folge "graenzenlos" dreht sich um dänische Delikatessen

Das NDR-Online Magazin "graenzenlos" in Kooperation mit dem dänischen Sender TV Syd beschäftigt sich in seiner neuen Folge mit dänischen Delikatessen. Insbesondere in Sonderjylland ist die dänische Küche vielfältig und kreativ. In Apenrade steht in der neuen Folge unter anderem ein Restaurant im Mittelpunkt, deren Küchenchefin das berühmte Smörebröd - das dänische belegte Butterbrot - geradezu künstlerisch gestaltet. Das NDR-Online-Magazin "graenzenlos" ist zweisprachig: Es wird sowohl deutsch als auch dänisch gesprochen, wobei die dänischen Teile mit deutschen Untertiteln versehen sind. Die neue Folge erscheint Dienstagmittag. | NDR Schleswig-Holstein 19.12.2023 08:30 Uhr

