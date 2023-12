Stand: 14.12.2023 10:00 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Verfahren um Protestaktionen im Bahnhofswald verlängert sich

Der Prozess gegen eine ehemalige Besetzerin des Flensburger Bahnhofswaldes zieht sich weiter hin. In dem Verfahren geht es um Protestaktionen, die sich 2021 gegen einen damals geplanten Hotelneubau richteten. Die Angeklagte wurde vom Amtsgericht in Flensburg bereits wegen Hausfriedensbruch zu einer Geldstrafe von 900 Euro verurteilt und hat dagegen Einspruch eingelegt. Nach einem weiteren Verhandlungstag gestern hat die Angeklagte nun einen Befangenheitsantrag gegen die Richterin gestellt. Zuvor hatte die Angeklagte laut Gericht über eine Stunde lang Beweisanträge vorgelesen, bis die Richterin eine schriftliche Antragstellung anordnete. Im Dezember und Januar sind nun zwei weitere Prozesstage angesetzt. | NDR Schleswig-Holstein 14.12.2023 08:30 Uhr

Wolfgang Buschmann als Landrat wiedergewählt

Der Kreistag in Schleswig-Flensburg hat am Mittwochnachmittag den langjährigen Landrat Wolfgang Buschmann (parteilos) für die kommenden sechs Jahre in seinem Amt bestätigt. Mit 47 von 57 Stimmen haben die Abgeordneten für ihren bisherigen Landrat gestimmt. Es gab keine Gegenkandidaten. Der Verwaltungsjurist ist bereits seit 2012 im Amt. In Buschmanns nun dritter Amtszeit wird es unter anderem um die Sanierung des Wikingecks, wo der kontaminierte Boden einer ehemaligen Fabrik noch immer die Schlei vergiftet, gehen. Auch die Flutschäden im besonders betroffenen Kreis Schleswig-Flensburg werden Landrat beschäftigen. | NDR Schleswig-Holstein 14.12.2023 08:30 Uhr

A7: Rader Hochbrücke am Donnerstag gesperrt

Die Autobahn 7 ist heute noch bis 22 Uhr in Richtung Süden zwischen der Anschlussstelle Rendsburg/Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und dem Autobahnkreuz Rendsburg gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert.Grund für die Sperrungen sind laut Autobahn GmbH umfangreiche Fahrbahnsanierungen im Bereich der Rader Hochbrücke, weil die Witterung in den vergangenen Wochen massive Frostschäden verursacht hatte. | NDR Schleswig-Holstein 14.12.2023 08:30 Uhr

