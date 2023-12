Stand: 13.12.2023 09:55 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Weihnachtsgeschäft: Einzelhändler bisher zufrieden

Die Industrie- und Handelskammer Flensburg spricht bisher von einem guten Weihnachtsgeschäft im nördlichen Landesteil. Die Verkaufsphase ab dem 2. Advent sei aber entscheidend für die Einzelhändlerinnen und -händler, denn zu diesem Zeitpunkt sei nicht mehr sicher, ob online bestellte Geschenke rechtzeitig ankommen. Für Karsten Werner vom Handels- und Gewerbeverein Bredstedt (Kreis Nordfriesland) ist die Konkurrenz durch den Onlinehandel deutlich spürbar. Wichtig sei es, die Kunden auch über die sozialen Medien anzusprechen. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2023 08:30 Uhr

Landratswahl im Kreis Schleswig-Flensburg

Im Kreis Schleswig-Flensburg steht am Mittwoch die Wahl des Landrats an. Amtsinhaber Wolfgang Buschmann (parteilos) strebt eine dritte Amtszeit an. Einen Gegenkandidaten oder eine Gegenkandidatin hat der 63-jährige Jurist nicht. Vor seinem Amtsantritt als Landrat war Wolfgang Buschmann Bürgermeister der Gemeinde Harrislee. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2023 08:30 Uhr

Husumer Podcasterin mit "Hörmöve" ausgezeichnet

Karin Moortgat aus Husum (Kreis Nordfriesland) ist kürzlich mit der "Hörmöve" ausgezeichnet worden. Das teilte der Offene Kanal Westküste mit. Den Preis für Vielfalt im Radio erhielt Moortgat für ihren Podcast "Gleich hinterm Deich". Geschichten daraus werden einmal im Monat auf WestküsteFM gesendet. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2023 08:30 Uhr

