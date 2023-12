Stand: 12.12.2023 09:36 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Garagenbrand in Janneby

In Janneby bei Tarp im Kreis Schleswig-Flensburg hat in der Nacht eine Garage gebrannt. Das Feuer beschädigte nach Angaben der Feuerwehr auch das angrenzende Wohnhaus. Eine Person wurde mit einer Rauchvergiftung ins Diako-Krankenhaus nach Flensburg gebracht. 30 Feuerwehrleute waren über mehrere Stunden bis zum Morgen im Einsatz. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2023 08:30 Uhr

Jugendzentrum AAK in Flensburg feiert 50. Geburtstag

Das Flensburger Jugendzentrum AAK feiert seinen 50. Geburtstag. AAK steht für "Anlaufstelle aller Kulturen". Rund 6.000 bis 8.000 Jugendliche besuchen die Einrichtung nach Angaben des Jugendzentrums pro Jahr. Darunter sind vor allem ausländische Kinder. Der pädagogische Leiter Kai Schröder dazu: "Wir nehmen Jugendliche und Menschen mit Migrationshintergrund so wie sie sind. Es bleibt bei uns keiner verborgen. Die größeren Jugendlichen haben zum Beispiel ihr eigenes Musikstudio eingerichtet, die Jüngeren ihre Gruppe selbst eingerichtet." Die Einrichtung wurde vor einem halben Jahrhundert vor allem für Kinder von ausländischen Gastarbeitern gegründet. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2023 08:30 Uhr

Flensburg: Grundschulklassen gewinnen Wettbewerb der Landesverkehrswacht

Die Landesverkehrswacht in Schleswig-Holstein hat drei Grundschulklassen aus Flensburg ausgezeichnet. Die Erstklässler haben bei einem Malwettbewerb teilgenommen, bei dem es um Verkehrssicherheit geht. Verkehrswacht-Sprecher Peter Helm sagte: "Uns ist es wichtig, die Kinder der ersten Klassen dafür zu sensibilisieren, dass man in der dunklen Jahreszeit gut sichtbar ist und gut sichtbar gekleidet ist. Wir haben deswegen einen Malwettbewerb ausgeschrieben." Insgesamt haben in Schleswig.-Holstein laut Verkehrswacht mehrere Tausend Kinder an der Aktion teilgenommen. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2023 08:30 Uhr

Beeinträchtigung im Bahnbetrieb an der Lindaunisbrücke

Obwohl am Wochenende eine provisorische Fußgängerbrücke über die Schlei bei Lindaunis (Kreis Schleswig-Flensburg) eröffnet wurde, gibt es dort vorerst weiterhin keinen Bahnbetrieb. Der Grund sind laut Deutscher Bahn Gleisbauarbeiten, die wegen der Witterung verschoben wurden. Bis zum 21. Dezember fahren die Züge nur zwischen Flensburg und Süderbrarup (Kreis Schleswig-Flensburg) und zwischen Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Kiel. Von Süderbrarup bis Eckernförde fahren stündlich Ersatzbusse. Der Schienenersatzverkehr zwischen Flensburg und Kiel fährt ebenfalls stündlich über Eckernförde. Ab dem 21. Dezember sollen die Züge dann wieder auf beiden Seiten an die Schleibrücke heranfahren, sodass Fahrgäste zu Fuß die Brücke überqueren und dann umsteigen können. | NDR Schleswig-Holstein 11.12.2023 08:30 Uhr

Antennenbrand auf Sylt

Auf dem Funk-Sendeturm in Westerland auf Sylt hat in der Nacht zu Dienstag eine Radioantenne gebrannt. Bei den Löscharbeiten der Sylter Feuerwehr kam unter anderem eine Drohne zum Einsatz. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar. Der 90 Meter hohe Sendeturm ist der nördlichste in Deutschland. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2023 08:00 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.12.2023 | 08:30 Uhr