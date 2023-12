Stand: 07.12.2023 08:57 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Neuer Prozess um Besetzung des Flensburger Bahnhofswaldes

Das Flensburger Amtsgericht verhandelt am Donnerstagvormittag über den Einspruch einer ehemaligen Besetzerin des Flensburger Bahnhofswaldes. Das Gericht hatte die Frau zuvor zu einer Geldstrafe von 900 Euro wegen Hausfriedensbruch verurteilt. Die 38-Jährige hielt das Gehölz Anfang 2021 mit weiteren Demonstranten wochenlang besetzt, um die Rodung des Bahnhofswaldes für einen geplanten Hotelneubau zu verhindern. | NDR Schleswig-Holstein 07.12.2023 08:30 Uhr

Ausstellung "Lieblingsstücke" in Flensburg

Auf dem Museumsberg in Flensburg sind ab sofort zwölf Gemälde prominenter Maler ausgestellt, die eigentlich zur Kunsthalle in Kiel gehören. Wegen der Umbauarbeiten der Kunsthalle bleiben die Bilder voraussichtlich bis Ende 2026 in Flensburg. Dazu zählen Werke unter anderem von Malergrößen wie Emil Nolde und Johann Clausen Dahl. | NDR Schleswig-Holstein 07.12.2023 08:30 Uhr

FSG: Investor trifft sich mit Madsen und IG Metall

Auf dem Werftgelände der Flensburger Schiffbau Gesellschaft trifft sich am Donnerstagmorgen Investor Lars Windhorst mit Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) und IG Metall. Die Gewerkschaft hatte bereits mehrfach einen Runden Tisch mit Werft, Gewerkschaft und Politik vorgeschlagen. Verspätete Lohnzahlungen, tarifliche Uneinigkeit und eine ungewisse Auftragslage hatten bei dem Flensburger Traditionsunternehmen in den vergangenen Monaten immer wieder für Unruhe gesorgt. | NDR Schleswig-Holstein 07.12.2023 08:30 Uhr

Einrichtung für Menschen mit Behinderung evakuiert

In Niebüll (Kreis Nordfriesland) musste am Donnerstagmorgen eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung evakuiert werden, weil in dem Gebäude Gas ausgetreten war. Laut Feuerwehr gibt es keine Verletzten. Ursache für den Zwischenfall ist mutmaßlich ein defektes Abgasrohr. Die Bewohner der Wohngemeinschaft sind bis zum Ende des Einsatzes in einem anderen Gebäude untergebracht. | NDR Schleswig-Holstein 07.12.2023 08:30 Uhr

