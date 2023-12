Stand: 01.12.2023 08:44 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Weihnachtsmärkte im Kreis

Viele dörfliche Weihnachtsmärkte finden an diesem Wochenende statt, wie beispielsweise in Satrup. Das Weihnachtsdorf in Wanderup ist sogar überregional bekannt. Im Stadtmuseum Schleswig gibt es einen Markt mit Kunsthandwerk. An der Holm-Nixe in Flensburg findet der traditionelle Erbsensuppenverkauf statt, bei dem in den vergangenen 46 Jahren bereits 800.000 Euro für soziale Zwecke gesammelt wurden. Das Schloss Glücksburg wird beleuchtet und verwandelt sich an allen drei Adventswochenenden in einen Lichterpark mit Wichtelwerkstatt und weihnachtlichen Konzerten. | NDR Schleswig-Holstein 01.12.2023 08:30 Uhr

Schleifähre Missunde in Kappeln eingetroffen

Die neue Elektro-Schleifähre ist in Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) eingetroffen. Eigentlich sollte sie bereits im April ankommen, doch Lieferketten-Probleme verzögerten den Bau. Im Sommer konnte die Fähre aufgrund von Niedrigwasser in der Elbe nicht ausgeliefert werden. Ab dem 3. Januar wird das Schiff noch einmal aufgrund von Umbauarbeiten gesperrt, so Fabian Lücht vom Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein. Ende Januar können erste Probefahrten mit Teilnehmern stattfinden, so Lücht weiter. | NDR Schleswig-Holstein 01.12.2023 08:30 Uhr

Warnstreik im Einzelhandel

Die Gewerkschaft ver.di hat für heute und morgen Streiks im Einzelhandel angekündigt. In Schleswig-Holstein sind Geschäfte in Kiel, Lübeck, Flensburg und Neumünster betroffen. Der ver.di-Landesbezirk Nord hat unter anderem die Beschäftigten großer Modeketten, Mitarbeitende von IKEA sowie Unternehmen des Groß- und Außenhandels zum Warnstreik aufgerufen. Ver.di will so in den Tarifverhandlungen den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Sie fordert eine Erhöhung der Gehälter um 2,50 Euro in der Stunde - für die unteren Beschäftigtengruppen auf 13,50 Euro. Bereits gestern hatten Beschäftigte im Einzelhandel in Lübeck gestreikt. | NDR Schleswig-Holstein 01.12.2023 06:00 Uhr

