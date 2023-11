Stand: 28.11.2023 08:50 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Geflügelpest im Kreis Schleswig-Flensburg ausgebrochen

In der Gemeinde Selk (Kreis Schleswig-Flensburg) ist am Wochenende die Geflügelpest ausgebrochen. Nach Angaben der Kreisverwaltung mussten in dem Betrieb 4.000 Legehennen vorsorglich getötet werden. Es wurde eine Sperrzone eingerichtet. Die Überwachungszone von zehn Kilometern reicht bis in den Kreis Rendsburg-Eckernförde. | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2023 08:30 Uhr

Flensburg: Wieder Maskenpflicht in einigen Krankenhäusern

Die Zahl der Corona-Infektionen nimmt wieder zu. Aus diesem Grund haben das Diako- und das St. Franziskus Krankenhaus in Flensburg wieder die Maskenpflicht eingeführt. Das geben die Krankenhäuser auf ihrer Internetseite bekannt. Im Kreis Nordfriesland besteht die Maskenpflicht noch nicht, sagte ein Sprecher. Die Zahl der Corona-Infizierten halte sich hier noch in Grenzen. In Husum seien es gerade mal sieben Fälle und in Niebüll zehn. | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2023 16:30 Uhr

Tafeln brauchen Lebensmittel

Den Tafeln in Schleswig-Holstein fehlen Lebensmittelspenden. Einige Einrichtungen nehmen aus diesem Grund schon seit einiger Zeit keine neuen Kunden mehr auf. Das betrifft auch die Tafeln in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) und Flensburg, sagt Christian Pagel, Mitglied des Johanniter-Regionalverbandes. Die Lebensmittelketten haben selber verteuerte Einkaufspreise und sind deshalb zurückhaltender bei dem Ausgeben von Spenden. Es ist weniger auf dem Markt und das führt zur Verknappung des Angebots auch für die Tafeln, so Pagel. Auch brauche es mehr ehrenamtliche Helfer. Einen Aufnahmestopp in den Tafeln der Johanniter gebe es jedoch noch nicht. Es könne aber nicht mehr jeder kommen, der sich bedürftig fühle. | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2023 08:30 Uhr

