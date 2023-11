Stand: 23.11.2023 09:43 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Beratungen über finanzielle Hilfen nach Sturmflut

Im Kieler Landtag wird heute über einen Gesetzentwurf zur Errichtung eines Sondervermögens "Wiederaufbaufonds Flutkatastrophe 2023" des Landes beraten. Das Wirtschaftsministerium hatte gemeinsam mit der Investitionsbank Schleswig-Holstein das Darlehens-Programm "Überbrückungshilfe Sturmflut" mit einem Umfang von insgesamt 20 Millionen Euro aufgelegt. Die zinsgünstigen Darlehen bis zu 50.000 Euro pro geschädigter Immobilie oder Betriebsstätte werden mit einem Prozent verzinst, die Laufzeit beträgt fünf Jahre, davon ist das erste Jahr tilgungsfrei. Sicherheiten sind nicht erforderlich. Ab dem kommenden Montag können diese Darlehen über die Hausbank beantragt werden. Aktuell wird auch eine Härtefallregelung erarbeitet. Genaue Informationen liegen derzeit aber noch nicht vor. | NDR Schleswig-Holstein 23.11.2023 08:30 Uhr

Kaikante im Flensburger Hafen abgesackt

In Flensburg ist die Hafenkante an der Schiffbrücke weiträumig abgesperrt. Ein Teil der Kaikante brach auf einer Länge von rund 100 Metern ab und sackte stellenweise einen halben Meter ab. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein ist das möglicherweise eine Folge der schweren Sturmflut von vor fünf Wochen. Laut Polizei wurden in der Nacht bis zu 15 Autos, die auf einem Parkplatz in der Nähe abgestellt waren, vorsorglich weggebracht. | NDR Schleswig-Holstein 23.11.2023 07:00 Uhr

Handewitt: 2,5 Millionen schwedische Kronen gefunden

Eine abgestellte Papiertüte am Straßenrand hat am Wochenende in Handewitt (Kreis Schleswig-Flensburg) für großes Aufsehen gesorgt. Zuvor hatte die Bundespolizei zwei Männer am Scandinavian Park kontrolliert. Sie sagten, dass sie nichts mit der Tüte zu tun hätten. Nachdem die Männer weggefahren waren, stellte der Zoll in den drei Paketen 2,5 Millionen schwedische Kronen fest, umgerechnet mehr als 200.000 Euro. Zeitgleich meldeten sich die zwei Männer bei der Polizei, die zuvor von den Beamten kontrolliert wurden. Sie zeigten den Verlust von mehreren Millionen schwedischer Kronen an. Der Zoll prüft zurzeit, ob es sich um Geldwäsche handelt. | NDR Schleswig-Holstein 22.11.2023 16:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.11.2023 | 08:30 Uhr