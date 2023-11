Stand: 17.11.2023 09:42 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Flensburg: Hospiz am Park eröffnet Neubau

In Flensburg wird heute der Neubau des Katharinen Hospizes am Park eröffnet. Die Anzahl der Betten ist dort nun von sechs auf zwölf gestiegen. Die Kosten in Höhe von rund sechs Millionen Euro wurden zu einem großen Teil durch Spenden finanziert - das Land beteiligte sich mit rund 360.000 Euro. Besonderheit der Einrichtung ist, dass Palliativpflege und Hospiz unter einem Dach angeboten werden. In Deutschland ist das wegen der unterschiedlichen Abrechnungen bisher nur mit einer Sondergenehmigung möglich. Das Katharinen Hospiz am Park wird von der Diako und den Maltesern getragen. | NDR Schleswig-Holstein 17.11.2023 08:30 Uhr

Bahnstrecke Hamburg-Flensburg: Umstieg in Neumünster notwendig

Wegen Bauarbeiten an einer Brücke fallen ab heute die Züge der Linie RE7 zwischen Neumünster und Hamburg aus. Das teilt die Deutsche Bahn mit. Fahrgäste müssen auf ihrem Weg von Flensburg nach Hamburg voraussichtlich bis zum 26. November in Neumünster in die Linie RE70 umsteigen. | NDR Schleswig-Holstein 17.11.2023 08:30 Uhr

