Stand: 16.11.2023 11:08 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

"Gewalt gegen Frauen" Aktionen in Schleswig

Der Kreis Schleswig-Flensburg setzt sich auch dieses Jahr wieder für das Thema „Gewalt gegen Frauen“ ein. Am internationalen Gedenktag am 25. November wird es dazu einige Aktionen geben. Die Bevölkerung soll stärker für das nach wie vor akute Thema sensibilisieren, so Heidi Thiel vom Frauenzentrum Schleswig. Auch die Jugendanstalt Schleswig beteiligt sich an der Aktion. In Deutschland hat jede dritte Frau körperliche und/oder sexualisierte Gewalt erlebt – jede vierte Frau ist von Partnerschaftsgewalt betroffen. | NDR Schleswig-Holstein 16.11.2023 08:30 Uhr

Solidarität nach Sturmflut kennt keine Grenzen

Nach der Jahrhundertsturmflut vor fast einem Monat reißt die Hilfsbereitschaft der Menschen in Schleswig-Holstein nicht ab. Es gibt viele Spendenkationen im Land. Zum Beispiel im alten Fischerviertel Holm an der Schlei in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg). Dort hat Kay-Michael Heil schon fast 30.000 Euro für die Flutopfer zusammenbekommen. Das Geld wird denjenigen zu Gute kommen, die entsprechende Schäden haben, so Heil. "Wir haben am Samstag allen Haushalten einen Flyer in den Briefkasten geworfen mit Kontaktdaten, wo sie mitteilen können, was sie für Schäden haben und dann wird vom Vorstand entschieden, das Geld so gereicht wie möglich zu verteilen", sagte Kay-Michael Heil. | NDR Schleswig-Holstein 16.11.2023 08:30 Uhr

Luftwaffengeschwader in Jagel fliegt Nachtflüge

Auch am Donnerstagabend kann es am Himmel über Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg) laut werden. Das Taktische Luftwaffengeschwader 51 „Immelmann“ startet schon seit einigen Tagen in der Dunkelheit von seinem Fliegerhorst, teilte ein Sprecher des Geschwaders mit. Die Piloten trainieren während dieser Flüge Abfangmanöver, die Luftbetankung und den Umgang mit Nachtsichtgeräten. Das Luftwaffengeschwader übt für Auslandseinsätze und Dauereinsatzaufgaben, wie beispielsweise die Sicherung des deutschen Luftraums. Auch Ende November sind Flüge in den Abendstunden geplant. | NDR Schleswig-Holstein 16.11.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.11.2023 | 08:30 Uhr