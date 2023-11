Stand: 15.11.2023 08:19 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Hochwasser-Hilfe-Ausschuss in Arnis kommt zum ersten Mal zusammen

In Arnis (Kreis Schleswig-Flensburg) hat am Dienstagabend erstmals der neue Ausschuss für die Hochwasser-Hilfe getagt. Ziel sei es, Spendengelder unbürokratisch und schnell zu verteilen. Die Summe liegt laut der stellvertretenden Bürgermeisterin, Michelle Dieckmann (BfA), nun bei 200.000 Euro. Die Bereitschaft, zu helfen sei riesengroß - auch von Menschen, die dort nicht wohnten, so Diekmann. Die nächste Stadtvertretersitzung am 12. Dezember soll dann die zeitnahe Verteilung der Spendengelder beschließen. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2023 08:30 Uhr

Nordfriesland: Entlastungsfond für Strom und Gas kaum ausgeschöpft

Wer im Kreis Nordfriesland die gestiegenen Kosten für Strom und Heizung nicht aufbringen kann, hat weiterhin die Chance auf einen Zuschuss aus dem Entlastungsfonds. Der Kreis hat die Antragsfrist auf Mitte Dezember verlängert. Ursprünglich sollte schon im März Schluss sein. Gedacht ist die Hilfe für Menschen, die kein Geld von anderen staatlichen Programmen wie Grundsicherung und Wohngeld erhalten. Knapp 200 Anträge wurden bereits bewilligt, rund 300 allerdings auch abgelehnt – meist, weil die Einkommensgrenzen überschritten wurden oder Unterlagen unvollständig waren. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2023 08:30 Uhr

Pegelstand in Flüssen und Bächen durch Regen gestiegen

Treene, Lecker Au und Soholmer Au haben nach den ergiebigen Regenfällen erneut hohe Pegel erreicht. Das zeigen die Zahlen des Umweltportals für Hochwasser-Sturmflut-Informationen des Landes Schleswig-Holstein. Auch auf vielen Felder haben sich Seen gebildet. Weiterer Regen ist angekündigt, jedoch dreht der Wind laut Prognose am Nachmittag auf Ost, so dass das Wasser gut zur Nordsee ablaufen kann. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2023 08:30 Uhr

Flensburgs Handballer mit 33:32-Sieg in Elverum

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat auch das dritte Spiel in der Vorrunde der European League gewonnen. Beim norwegischen Vizemeister Elverum HB gab es für die Mannschaft von Trainer Nicolej Krickau am Dienstag einen knappen 33:32 (13:13)-Sieg. Bester Werfer der SG, die mit 6:0 Punkten Spitzenreiter der Gruppe E bleibt, war der siebenfache Torschütze Lasse Möller. Für die Gastgeber war Tobias Gröndahl zehnmal erfolgreich. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2023 06:00 Uhr

