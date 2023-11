Stand: 14.11.2023 09:21 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Nobiskrug: Tag eins nach rundem Tisch in Kiel

Nach dem runden Tisch am Montag in Kiel geht in den Werften Nobiskrug in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und der Flensburger FSG der Betrieb weiter. Nachdem Treffen mit Vertretern von Land, Bund und Gewerkschaft sprach Investor Lars Windhorst von "klaren und konkreten Perspektiven" seitens des Bundes und des Landes. Außerdem wolle sein Unternehmen beide Standorte weiterentwickeln. Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) lobte das Engagement von Windhorst. Nun gehe es um eine echte Zukunftsperspektive. Die Werften könnten von Offshore-Aufträgen profitieren. | NDR Schleswig-Holstein 14.11.2023 08:30 Uhr

Fachkräftetag der IHK Flensburg

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Flensburg lädt heute zum Fachkräftetag ein. Thema soll unter anderem "New Work" sein. Die Veranstaltung solle praktische Tipps vermitteln, so Michael Schack, Leiter des Bereichs Bildung und Fachkräfte. Arbeitgeber sollen Tipps bekommen, wie das Betriebsklima verbessert oder Arbeitsabläufe besser organisiert werden können. Mehr als 100 Unternehmen aus der Region nehmen an dem Fachkräftetag der IHK teil. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 14.11.2023 08:30 Uhr

Programm für folkBALTICA vorgestellt

In Flensburg ist am Montag auf dem Motorgüterschiff "Gesine" das Programm der folkBALTICA für das kommende Jahr vorgestellt worden. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die Stimme. Das Festivalmotto lautet: "Singt" (dänisch Syng). Laut Harald Haugaard, künstlerischer Leiter der folkBALTICA, soll das Motto die positiven Auswirkungen des Singens betonen. Traditionell wird bei der folkBALTICA deutsch-dänisches Liedgut mit Künstlern aus mehreren Ländern gefeiert. Insgesamt können die Besucher von Ende April bis Anfang Mai 29 Konzerte an 24 Spielorten in Schleswig-Holstein und Sønderjylland erleben. | NDR Schleswig-Holstein 14.11.2023 08:30 Uhr

Feuer in Steinfeld bei Süderbrarup

In Steinfeld bei Süderbrarup (Kreis Schleswig-Flensburg) hat am Montagabend ein Futtermischwagen gebrannt. Der Landwirt konnte den Wagen noch rechtzeitig ins Freie fahren. Die alarmierten Feuerwehren hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Laut Rettunsgleitstelle wurden weder Menschen noch Tiere verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 14.11.2023 08:30 Uhr

