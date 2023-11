Stand: 13.11.2023 09:19 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

FSG-Nobiskrug: Runder Tisch mit Wirtschaftsminister

Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) will sich heute aufgrund der Lage der Werften von FSG-Nobiskrug in Flensburg und Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) mit Vertreterinnen und Vertretern des Unternehmens, sowie der IG Metall treffen. Laut Gewerkschaft waren die Lohnzahlungen Ende Oktober zum wiederholten Mal im Verzug. Der Geschäftsführer und Investor Lars Windhorst hatte vor einem Monat zugestimmt, an einem Runden Tisch teilzunehmen. | NDR Schleswig-Holstein 13.11.2023 08:30 Uhr

Kreisfeuerwehrführung für Nordfriesland

Nordfriesland bekommt wieder eine reguläre Kreisfeuerwehrführung. Die Delegiertenversammlung wählte am Sonnabend Lutz Kastka aus Witzwort zum Kreiswehrführer, sein Stellvertreter wird Markus Sältz aus Koldenbüttel. Beide traten ohne Gegenkandidaten an und erhielten gut zwei Drittel der 155 Stimmen. Zuletzt hatte der Kreisfeuerwehrverband nach Querelen und Rückzügen nur eine kommissarische Leitung. Die neue Kreiswehrführung wird am kommenden Freitag im Husumer Kreistag vereidigt. Der neue Kreiswehrführer Lutz Kastka sagte: "Meine Ziele sind es, den Dienst- und Ausbildungsbetrieb in den Zentralen in Husum und Niebüll weiter zu normalisieren." | NDR Schleswig-Holstein 13.11.2023 08:30 Uhr

Vorstandswahl bei Südschleswigschem Verein

Der Südschleswigscher Verein SSF (Kreis Schleswig-Flensburg) hat seine Vorsitzende Gitte Hougard-Werner mit großer Mehrheit wiedergewählt. Der Verein ist der kulturelle Dachverband der dänischen Minderheit in Schleswig-Holstein. Gitte Hougard-Werner will in den kommenden zwei Jahren vor allem die Hürden für ehrenamtliches Engagement im SSF abbauen: "Wir glauben, dass da ganz viel Kapazität ist, die einfach nicht genutzt wird." Der Südschleswigsche Verein hat rund 16.000 Mitglieder. | NDR Schleswig-Holstein 13.11.2023 08:30 Uhr

