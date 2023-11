Stand: 08.11.2023 09:11 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Positive Reaktion auf Treffen zum Küstenschutz

Der Landrat des Kreises Schleswig-Flensburg, Wolfgang Buschmann (parteilos), ist nach eigenen Angaben zufrieden mit dem Treffen zum Hochwasserschutz an der Ostseeküste. Gestern hatte sich Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) mit von der Jahrhundertsturmflut betroffenen Landräten und Oberbürgermeistern getroffen und über die Folgen des Hochwassers gesprochen. Zur geplanten Umwandlung einzelner Regionaldeiche in Landeschutzdeiche sagte Landrat Buschmann: "Das steht seit vielen Jahren im Raum und nun nimmt es langsam Konturen an - und das ist gut und das haben alle auch so wahrgenommen." | NDR Schleswig-Holstein 08.11.2023 08:30 Uhr

FSG-Werftmitarbeitende in Flensburg warten erneut auf Löhne

Bei der FSG-Werft in Flensburg verspätet sich wieder die Auszahlung der Gehälter. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein wurden bisher nur einem Teil der Belegschaft die Oktober-Löhne ausgezahlt. Am kommenden Montag wird Werft-Investor Lars Windhorst zu einem Gespräch mit Gewerkschaft und Wirtschaftsministerium erwartet. Bereits im vergangenen Monat hatten die Nobiskrug-Mitarbeitenden ihr Gehalt nur verspätet ausgezahlt bekommen. | NDR Schleswig-Holstein 08.11.2023 08:30 Uhr

Feuerwehr löscht brennendes Strohlager in Oersberg

In Oersberg bei Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) ist die Feuerwehr am Dienstagabend zu einem Großeinsatz ausgerückt. Laut den Einsatzkräften stand dort eine Lagerhalle mit Stroh auf einem Bauernhof in Flammen. 120 Feuerwehrleute waren bis in die Nacht im Einsatz. Sie rissen unter anderem die Halle ab, um Glutnester zu löschen. Verletzt wurde niemand. Schadenshöhe und Ursache stehen noch nicht fest. | NDR Schleswig-Holstein 08.11.2023 08:30 Uhr

