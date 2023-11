Stand: 03.11.2023 09:53 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Finanzielle Hilfen nach der Flut: Landtag berät in Sondersitzung

Der Schleswig-Holsteinische Landtag beschäftigt sich heute in einer Sondersitzung mit den Auswirkungen der schweren Sturmflut. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will in einer Regierungserklärung erläutern, wie der geplante Wiederaufbaufonds von Land und Kommunen finanziert werden soll. NDR Schleswig-Holstein zeigt die Erklärung ab 10 Uhr im Video-Livestream. Unterdessen haben sich am Donnerstag die CDU-Bundestagsabgeordnete Petra Nicolaisen und der CDU-Landtagsabgeordnete Thomas Jepsen in Langballigau ein Bild von den Schäden gemacht. Nicolaisen kritisierte dabei die aus ihrer Sicht bisher fehlende Reaktion der Bundesregierung. | NDR Schleswig-Holstein 03.11.2023 09:00 Uhr

Einschränkungen bei der Marschbahn

Auf der Bahnstrecke zwischen Sylt und Hamburg müssen Fahrgäste ab heute bis Ende Novembermit Beeinträchtigungen rechnen. Im Regionalverkehr verändern sich laut Bahn unter anderem Fahrzeiten der Linie RE 6 zwischen Hamburg Altona und Westerland. Grund sind Bauarbeiten an den Gleisanlagen zwischen Hemmingstedt und Meldorf (beides Kreis Dithmarschen) Über Details informiert die Bahn im Internet. | NDR Schleswig-Holstein 03.11.2023 08:30 Uhr

