Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Nach Ostsee-Sturmflut: Flensburgs Bürgermeister entschuldigt sich

Flensburgs Oberbürgermeister Fabian Geyer (parteilos) hat sich beim Hauptausschuss der Stadt dafür entschuldigt, dass er sich nach dem Rekordhochwasser vor zwei Wochen wenig öffentlich zeigte. Er bedauerte, dass er die Erwartung vieler Menschen während der Sturmflut nicht erfüllt habe. Geyer betonte, dass so etwas nicht wieder vorkommen werde und dass Flensburg einen besseren Hochwasserschutz brauche. Zu den zeitnahen Maßnahmen gehören laut Geyer ein neuer mobiler Krisenstab, die Neuordnung des Bürgertelefons sowie die Anschaffung weiterer Sandsäcke. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2023 08:30 Uhr

Demonstration in Schleswig gegen Antisemitismus

In Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) haben am Mittwoch laut Veranstalter rund 250 Menschen gegen Antisemitismus und für eine offene Gesellschaft demonstriert. Zu der Kundgebung auf dem Kornmarkt hatten diverse politische Parteien und andere Institutionen aufgerufen. Mitorganisator Klaus Katzer zeige sich mit der Resonanz zufrieden. Er sagte, er halte die Demonstration für ein starkes Zeichen, dass die jüdische Gemeinde in Schleswig-Holstein nicht allein stehe. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2023 08:30 Uhr

Mann stürzt von Motorsegler in die Schlei

Ein Mann ist von einem Motorsegler in den Schleswiger Stadthafen in der Schlei gestürzt. Zeugen hatten die Hilferufe des Mannes gehört und den Notruf alarmiert. Rettungskräfte holten den Mann aus dem Wasser Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2023 08:00 Uhr

Orkantief "Ciarán": Warnung vor Sturm an der Nordseeküste

Nachdem das Orkantief "Ciarán" in der Nacht die englische Küste und Frankreich erreicht hat, zieht das Tief nun durch Deutschland. In Schleswig-Holstein sind laut Deutschem Wetterdienst (DWD) besonders Nord- und Ostseeküste von den Ausläufern des Unwetters betroffen. Bis zum Mittag werden demnach Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 90 Kilometern pro Stunde erwartet. An der Ostsee rechnen die Meteorologen überwiegend mit Starkwind. Von Flensburg bis Fehmarn sei mit stärkeren Windböen zu rechnen, so der DWD weiter. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2023 07:00 Uhr

