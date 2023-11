Stand: 01.11.2023 08:57 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Gegen Antisemitismus: Kundgebung in Schleswig

In Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) will am Mittwochnachmittag unter anderem die Stadtpolitik ein parteiübergreifendes Zeichen gegen Antisemitismus setzen. Die Solidaritätskundgebung startet um 17 Uhr auf dem Kornmarkt. Zu der Veranstaltung aufgerufen haben laut Mitorganisator Klaus Katzer alle Fraktionen der Schleswiger Stadtverwaltung und Einzelvertreter. | NDR Schleswig-Holstein 01.11.2023 08:30 Uhr

Gemeinsam Kochen, Singen und Sprache lernen - die Friesischen Herbstkurse starten

In Risum-Lindholm im Kreis Nordfriesland beginnen die friesischen Herbstkurse. Von Mittwoch an gibt es an acht Abenden die Möglichkeit, die friesische Sprache zu entdecken. "Wir machen das immer themenorientiert", sagt Organisator Jörgen Vilsmaier-Nissen. Man habe acht verschiedene Referenten und acht verschiedene Themen. "Es geht darum, dass man über das Hören der Sprache die Sprache ein bisschen lernen kann", so der Veranstalter. Bis zum 19. Dezember laufen die Herbstkurse. | NDR Schleswig-Holstein 01.11.2023 08:30 Uhr

Schleswig: Bellmannstraße gesperrt

In Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) bleibt die Bellmannstraße von der Hausnummer 26 bis zur Einmündung in die Chemnitzstraße ab Mittwoch voll gesperrt. Bis zum 15. Dezember baut die Stadt dort nach eigenen Angaben an einer Fernwärmeleitung. | NDR Schleswig-Holstein 01.11.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.11.2023 | 08:30 Uhr