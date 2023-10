Stand: 27.10.2023 16:21 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Flensburg: Lehren ziehen aus der Sturmflut

Die Stadt Flensburg beschäftigt ein wichtiges Thema: Welche Lehren lassen sich aus der Jahrhundertsturmflut ziehen? In dem Zusammenhang kündigte die Stadt an, einen Arbeitskreis zu gründen, der kommende Woche starten soll. Sandsäcke für die Bevölkerung an zentralen Orten und ein Konzept zum besseren Schutz Flut-gefährdeter Orte - das sind unter anderem Themen, mit denen sich der Arbeitskreis nach Angaben der Stadt beschäftigen wird. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2023 16:30 Uhr

Nach der Sturmflut: Doppelt so viel Sperrmüll in Flensburg

Wegen der vergangenen Ostseesturmflut ist das Technische Betriebszentrum der Stadt Flensburg seit Dienstag im Hafengebiet unterwegs, um Sperrmüll einzusammeln. Normalerweise sammeln die Mülllwerker auf einer Tour zwischen sechs und zehn Tonnen ein - jetzt fast doppelt so viel, sagt die Sprecherin des Technischen Betriebszentrums, Simona von Oepen. "Im Großen und Ganzen ist diese Hilfsaktion gut gelaufen. Die Kollegen, die jetzt seit Tagen im Einsatz sind, berichten von einer großen Dankbarkeit und auch Wertschätzung, die ihnen entgegengebracht wurde", so von Oepen. Auch der Appell, nur vomHochwasser beschädigtes Mobiliar herauszustellen, sei von vielen beherzigt worden. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2023 08:30 Uhr

Vor zehn Jahren: Orkan Christian wütet in Schleswig-Holstein

Zehn Jahre ist es an diesem Wochenende her, dass Orkan Christian in Schleswig-Holstein schwere Schäden anrichtete. Extreme Windgeschwindigkeiten über 190 Kilometer pro Stunde wurden damals auf Helgoland und am Ausgang der Flensburger Förde gemessen. In Flensburg, Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) und Nordfriesland kamen drei Menschen ums Leben. Das Dach der Flensburger Uni-Neubaus hatte sich gelöst und begrub etliche Pkw. Auch andere Dächer flogen hunderte Meter weit. Auf 1.100 Hektar knickten die Wälder großflächig um, berichten die Landesforsten. Drei Jahre lang dauerte die Wiederaufforstung. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2023 08:30 Uhr

Flensburg trauert um Manfred Werner

Manfred Werner war Gründungsmitglied der SG Weiche-Handewitt und langjähriger Geschäftsführer der späteren SG Flensburg-Handewitt. Wie die SG mitteilt, ist er am Mittwoch im Alter von 87 Jahren gestorben. Er hinterlässt seine Frau und drei Töchter. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2023 08:30 Uhr

