Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Flensburg: Pressekonferenz nach der Flut

Die Stadt Flensburg hat für heute um 11 Uhr eine Pressekonferenz angekündigt. Auch dort dauern die Aufräumarbeiten am Hafen noch an, wie Anita Becke vom NDR Schleswig-Holstein berichtet: Unten am Hafen sei es noch sehr dunkel, die Straßenbeleuchtung sei weiter aus. Einige Läden sind demnach mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Am höher gelegenen Nordermarkt sei allerdings alles wieder in Betrieb. | NDR Schleswig-Holstein 23.10.2023 08:30 Uhr

Sperrmüll-Sondertouren für Flutschäden

In den kommenden Tagen will der Kreis Schleswig-Flensburg vermehrt Sperrmüll-Sondertouren anbieten, um die Flutschäden zu beseitigen. Seit Freitag waren dort rund 150 Feuerwehren im Einsatz. Der Kreis bedankt sich auch bei der Bevölkerung für die starke Unterstützung an vielen Orten. Gleichzeitig seien die Einsatzkräfte allerdings massiv von sogenannten "Flut-Touristen" behindert worden. | NDR Schleswig-Holstein 23.10.2023 08:30 Uhr

THW beginnt in Arnis mit Deichreparatur

Das Technische Hilfswerk in Arnis (Kreis Schleswig-Flensburg) soll heute mit der Reparatur des Deiches beginnen. Dieser sei aufgrund der Sturmflut auf rund 40 Metern Länge gebrochen, wie Axel Kühn von der Freiwilligen Feuerwehr in Arnis mitteilte. Dies hatte dazu geführt, dass der südöstliche Teil von Arnis geflutet wurde, so Kühn weiter. | NDR Schleswig-Holstein 23.10.2023 08:30 Uhr

