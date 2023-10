Stand: 20.10.2023 08:48 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Hochwasser in Flensburg und Kreis Schleswig-Flensburg

Ein Sturmtief über Schleswig-Holstein sorgt voraussichtlich noch bis zum Sonnabend für eine Sturmflut und damit Hochwasser an der Ostsee und Niedrigwasser an der Nordsee. Besonders betroffen sind unter anderem der Kreis Schleswig-Flensburg und die Stadt Flensburg. An der gesamten Küste wird der Wasserstand laut zuständigem Bundesamt 1,50 Meter oder mehr über das mittlere Hochwasser steigen. Die vergangene Nacht ist laut ersten Angaben von Polizei und Feuerwehr zufolge ruhig verlaufen. Am Hafen in Flensburg hat das Hochwasser mittlerweile Parkplätze komplett überspült und ist auch in ein Hotel eingedrungen, sodass das Wasser abgepumpt werden musste. Niedrige Wasserstände führten im schleswig-holsteinischen Wattenmeer der Nordsee zu Ausfällen und Verschiebungen in den Fahrplänen der Fähren zwischen Inseln und Halligen und dem Festland. | NDR Schleswig-Holstein 20.10.2023 08:30 Uhr

Tannen für den Punschwald in Flensburg

In Flensburg werden am Vormittag 900 Tannen aus Wacken auf das Gelände des Deutschen Hauses geliefert. Sie sind für den traditionellen Punschwald. Neben den Bäumen wird es im Punschwald eine Kuppel aus Plexiglas geben. Diese ist transparent und soll zum gemütlichen Verweilen einladen. Der Punschwald öffnet am 28. Oktober. Der Eintritt ist frei. | NDR Schleswig-Holstein 20.10.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.10.2023 | 08:30 Uhr