Stand: 16.10.2023 10:02 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

"Mission Förde" befreit Flensburger Förde von Müll

Am Wochenende hat der Naturschutzverein "Mission Förde" zum fünften Mal innerhalb der letzten zwei Jahre Müll aus dem Flensburger Hafen geholt. Bisher wurden etwa drei Tonnen Müll geborgen. Diesmal waren über 100 Helfer dabei. Neele Hapel vom Verein betont, wie wichtig die ganze Aktion ist: "Tatsächlich ist die Förde in einem katastrophalen Zustand. Sie ist auch von verschiedenen Institutionen als mangelhaftes Gewässer eingestuft worden." Flensburgs Oberbürgermeister Fabian Geyer begleitet die Reinigungsaktion und ist ebenfalls besorgt über den "katastrophalen Zustand der Förde" und fordert mehr Einsatz von der Politik. Im Frühjahr will die "Mission Förde" Seegras auf der dänischen Seite pflanzen. | NDR Schleswig-Holstein 16.10.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

