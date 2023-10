Stand: 13.10.2023 08:59 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Mitgliederversammlung bei der FSG-Nobiskrug

An den Standorten in Flensburg und Rendsburg soll es heute Betriebs- und Mitarbeiterversammlungen geben. Dabei soll auch geklärt werden, wie es mit den Werften weitergehen soll. Zuletzt wurden die Gehälter der Beschäftigten erst sechs Tage später gezahlt, das sorge für Unsicherheit, so Michael Schmidt von der IG Metall. Auch der Geschäftsführer Lars Windhorst wird offenbar auf beiden Werften mit dabei sein. | NDR Schleswig-Holstein 13.10.2023 08:30 Uhr

Tödliche Messerattacke: Prozessauftakt in Flensburg

Am Flensburger Landgericht beginnt heute der Prozess gegen einen 24-jährigen Mann. Er soll seinen Mitbewohner im Dezember letzten Jahr mit dem Messer getötet haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, seinen Mitbewohner in Flensburg mit einem Messerstich durch die Schädeldecke so stark verletzt zu haben, dass dieser zwei Tage später im Krankenhaus verstarb. Zu dem Messerstich ist es während eines Streits gekommen, in dem es wahrscheinlich um Geld ging. Der mutmaßliche Täter war nach der Messerattacke 20 Tage auf der Flucht und wurde mit internationalem Haftbefehl gesucht. Gefasst haben ihn die Behörden dann im Januar dieses Jahres im französischen Lille. Der 24-Jährige muss sich nun wegen Totschlags vor dem Landgericht in Flensburg verantworten. | NDR Schleswig-Holstein 13.10.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.10.2023 | 08:30 Uhr