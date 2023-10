Stand: 12.10.2023 09:07 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Abgas-Skandal: Mercedes Benz verliert vor Gericht in Schleswig

Das Verwaltungsgericht Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) hat am Mittwoch alle vier Klagen der Mercedes Benz AG abgewiesen. Der Autohersteller wollte verhindern, dass das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) sogenannte Rückrufbescheide im Zusammenhang mit dem Abgas-Skandal herausgeben darf. Für betroffene Fahrzeughalter könnten diese Bescheide bei Zivilklagen gegen Mercedes eine wichtige Rolle spielen. Gerichtssprecherin Friederike Küster-Lange sagte zur Entscheidung, der Abgas-Skandal habe eine erhebliche gesellschaftliche und mediale Relevanz, viele Autos seien davon betroffen und der Einfluss auf Klima- und Umweltschutz groß. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, Mercedes Benz kann noch Berufung einlegen. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2023 08:30 Uhr

Handball: Neue Talentförderung mit Dänemark, Flensburg und Lübeck

Die SG Flensburg-Handewitt richtet die Talentförderung neu aus. Das Konzept wurde am Mittwochnachmittag vorgestellt. Die bestehende Zusammenarbeit mit dem DHK Flensborg und der Flensburg Akademie wird mit dem dänischen Erstligisten SønderjyskE und dem Handball-Zweitligisten VfL Lübeck-Schwartau ergänzt. Bei der liga- und grenzübergreifenden Kooperation sollen junge Talente aus ganz Europa gesichtet und gefördert werden. Je nach Entwicklungsstand sollen die Nachwuchsspieler dann an die unterschiedlichen Senioren-Teams herangeführt werden. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2023 08:30 Uhr

Strandkorbversteigerung in List auf Sylt

In List auf Sylt im Kreis Nordfriesland werden am Sonnabend wieder Strandkörbe versteigert. Noch bis Donnerstagmittag sind Vorgebote im Hafenamt, in der Kurverwaltung und per Mail möglich. Die Versteigerung findet dann im Erlebniszentrum Naturgewalten statt. Alle Informationen gibt es auf der Internetseite list-sylt.de. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2023 08:30 Uhr

Handball: Sieg für die SG Flensburg-Handewitt

Die SG Flensburg-Handewitt bleibt in der Handball-Bundesliga zu Hause eine Macht. Am Mittwochabend gewannen die Schleswig-Holsteiner mit 34:24 (16:14) gegen den SC DHfK Leipzig und feierten im vierten Heimspiel der Saison den vierten Sieg. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2023 06:00 Uhr

