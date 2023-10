Stand: 06.10.2023 08:41 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Ratsversammlung: FSG-Probleme im Zentrum

Die schwierige Lage bei der Flensburger Schiffbaugesellschaft war auch Thema bei der Ratsversammlung am Donnerstabend. Die Grünen und der SSW hatten kurzfristig eine aktuelle Stunde beantragt. Als Gast sprach zunächst Michael Schmidt von der IG Metall, der sich für die Besuche der Parteipolitiker in den vergangenen Tagen bedankte. Das sei wichtig für die Mitarbeitenden auf der Werft gewesen. "Die Leute wollten nicht nur ihr Geld bekommen, sie wollten auch arbeiten dafür und die aktuelle Situation mache die Menschen eben richtig krank". Es ginge nun darum, so Schmidt, dass das Land Bürgschaften geben könne - was allerdings nur möglich sei, wenn der Eigentümer Löhne und Sozialabgaben verlässlich zahle. Im Anschluss stellten sich Vertreter von Bündnis90/Die Grünen, SSW, SPD und CDU mit kurzen Statements hinter die Werft und ihre Mitarbeitenden. Doch es wurde natürlich auch klar: Die Möglichkeiten der Stadtpolitik sind begrenzt - Schlussendlich entscheidet der Eigentümer. | NDR Schleswig-Holstein 06.10.2023 8:30 Uhr

World Press Foto-Ausstellung am Industriehafen

Seit Donnerstag zeigt das Robbe & Berking Museum am Flensburger Industriehafen die Ergebnisse des World Press Photo Award. Mit diesem werden seit 1955 jedes Jahr die besten internationalen Pressefotografien des jeweiligen Vorjahres ausgezeichnet. Gut einen Monat lang kann man die Fotos in Flensburg besichtigen. Für den Wettbewerb reichten Fotografen aus 127 Ländern gut 60.000 Fotografien ein. Hauptthemen sind unter anderem die Auswirkungen des Krieges und der Klimakrise. Das Pressefoto des Jahres zeigt eine hochschwangere Frau im ukrainischen Mariupol, die bei einem Angriff aus einem Krankenhaus getragen wird. Mutter und Kind überlebten nicht. | NDR Schleswig-Holstein 06.10.2023 8:30 Uhr

Seifenkistenrennen in Oeversee am Wochenende

Am Sonntag fällt im Kreis Schleswig-Flensburg der Startschuss für das dritte Oeverseeer Seifenkistenrennen. Auch Bobby Cars sind bei der Veranstaltung willkommen. Der Mitorganisator Felix Lemke sagte: "Wir veranstalten seit 2020, seit Corona, das Seifenkistenrennen. Alle Einnahmen, die wir erzielen, gehen ans Dorf zurück. Wir erwarten um die 1.000 Zuschauer." Beginn ist am Sonntag um 10 Uhr im Treental in Oeversee. Auch spontane Anmeldungen sind noch möglich. | NDR Schleswig-Holstein 05.10.2023 16:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.10.2023 | 08:30 Uhr