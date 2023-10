Stand: 05.10.2023 09:05 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Stare machen wieder Rast in Aventoft

Im nordfriesischen Aventoft ist momentan wieder ein besonderes Naturschauspiel zu beobachten. Hunderttausende Stare fliegen in Formation am Himmel. Grund dafür sind die Brutgebiete in der Nähe. In einem Schwarm von Staren können bis zu 500.000 Tiere fliegen. Der Staren-Experte Sigmund Pfingsten sagte: "Es ist ein fantastisches Schauspiel, wenn sie abends zum Schlafen ins Schilf kommen, morgens bei Sonnenaufgang wieder auffliegen zu den Feuchtwiesen, um sich dort Nahrung zu suchen." Wer sich das Schauspiel anschauen möchte, sollte genügend Abstand zu den Staren halten, nicht mit Blitzlicht fotografieren und sich ruhig verhalten, um die Vögel nicht zu verjagen. | NDR Schleswig-Holstein 05.10.2023 08:30 Uhr

Flensburg: Arbeiten an der Ballastbrücke schränken den Verkehr ein

Autofahrer müssen sich auf der Flensburger Ballastbrücke zwischen Ziegeleistraße und Osterallee auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Nach Angaben der Stadt starten Markierungsarbeiten. Je nach Wetterlage sollen sie am Freitag abgeschlossen sein. An dieser Stelle ist ein separater Radverkehrsstreifen geplant. Die Parkplätze am Fahrbahnrand können weiterhin genutzt werden. | NDR Schleswig-Holstein 05.10.2023 08:30 Uhr

