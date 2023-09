Stand: 20.09.2023 10:01 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Schleswig: Rohrbrüche sorgen für Straßensperrungen

In der Schleswiger Innenstadt (Kreis Schleswig-Flensburg) ist die Memeler Straße nach Angaben der Stadt wegen eines Rohrbruchs bis kommenden Freitag voll gesperrt. Die Sperrung betrifft die Hausnummern 51 bis 53. Die Umleitung führt über Amselstraße, Galgenredder und Kösliner Straße. Außerdem bleibt die Berliner Straße wegen eines anderen Rohrbruchs länger als geplant noch bis zum 6. Oktober nur in eine Richtung befahrbar. Die Einfahrt von der Schubystraße in die Berliner Straße ist nicht möglich. Eine Umleitung ist über die Schubystraße und Moltkestraße ausgewiesen. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2023 08:30 Uhr

Tarifverhandlungen zwischen der FSG-Nobiskrug GmbH und der IG Metall

Die Tarifverhandlungen zwischen der FSG-Nobiskrug GmbH und der IG Metall gehen am Mittwoch in die nächste Runde: Gewerkschaftsvertreter und FSG-Bevollmächtigte verhandeln über einen Flächentarif für die rund 650 Werftbeschäftigten an den Standorten in Flensburg und Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Michael Schmidt von der IG Metall Flensburg fordert unter anderem 30 Tage Urlaub für die FSG-Beschäftigten. Der FSG-Eigentümer Lars Windhorst hatte bereits im Juni einen Tarif in Aussicht gestellt - zu einer Unterschrift kam es jedoch nicht. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2023 08:30 Uhr

Sturmtief sorgt für viele Feuerwehreinsätze im Norden

Wegen des Sturmtiefs sind die Feuerwehren in Nordfriesland, Schleswig-Flensburg und Flensburg am Dienstagabend und in der Nacht zu etwa 20 Einsätzen ausgerückt. Dabei handelte es sich nach Angaben der Leitstelle zumeist um umgestürzte Bäume, die Straßen blockierten. Es gab keine Verletzten. Ein Einsatzschwerpunkt sei nicht auszumachen gewesen. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2023 08:30 Uhr

