Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Strandpromenade in Wassersleben eröffnet

Am Wochenende ist in Wassersleben in Harrislee (Kreis Schleswig-Flensburg) die neu gestaltete Strandpromenade eröffnet worden. Der neue Strandpavillion soll Ende des Jahres fertiggestellt sein. Dort wird unter anderem die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) unterkommen. Ebenso gibt es dort öffentliche Toiletten, Duschen und ein Restaurant. Mehr als drei Jahre hat der Umbau gedauert. | NDR Schleswig-Holstein 18.09.2023 08:30 Uhr

75 Jahre Feuerwehr Langeneß

Die Feuerwehr auf der Hallig Langeneß (Kreis Nordfriesland) hat am Wochenende 75. Jubiläum gefeiert. Seit 1948 gibt es dort die freiwillige Feuerwehr. 20 Männer und Frauen engagieren sich dafür ehrenamtlich, Kollegen des Nachbareilands Oland sind darin einberechnet. Auf der Hallig Langeneß leben rund 100 Menschen. | NDR Schleswig-Holstein 18.09.2023 08:30 Uhr

Messe "International Sailor Affairs" in Flensburg zieht Bilanz

Der Veranstalter der Wassersportmesse "International Sailor Affairs" in der Campushalle in Flensburg ist nach dem Event am vergangenen Wochenende nur bedingt zufrieden. Die mehr als 100 Aussteller hätten gute Geschäfte gemacht. Wegen des guten Wetters sei allerdings der Besucheransturm ausgelieben, so Organisator Ingo Schanze. Die Messe soll aus diesem Grund im kommenden Jahr in den Oktober verschoben werden. | NDR Schleswig-Holstein 18.09.2023 08:30 Uhr

Frau stirbt bei Verkehrsunfall nahe Grundhof

Eine Autofahrerin ist am Abend bei einem Verkehrsunfall im Kreis Schleswig-Flensburg ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei fuhr die ältere Frau mit ihrem Cabrio auf der Straße zwischen Grundhof und Lutzhöft gegen einen Baum. Die Unfallursache ist bislang noch unklar. Die Lutzhöfter Straße war nach dem Unfall in beide Richtungen für eine kurze Zeit gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 18.09.2023 07:00 Uhr

