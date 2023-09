Stand: 14.09.2023 09:01 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Toter auf Sylt: Viele offene Fragen

Ein halbes Jahr nach dem Fund einer Leiche in einem Auto voller Löschschaum auf Sylt dauern die Ermittlungen an. Das teilte die Staatsanwaltschaft Flensburg mit. Mitte März hatte ein Spaziergänger auf einem Feldweg auf der Insel einen 38-Jährigen tot in einem Auto gefunden. In dem Fahrzeug wurde ein Feuerlöscher entleert. Die Behörden gehen von einem Tötungsdelikt aus. | NDR Schleswig-Holstein 14.09.2023 08:30 Uhr

"Sea Watch 5" fast fertig

Seit zehn Monaten bauen ehrenamtliche Helfer im Flensburger Hafen an der "Sea Watch 5". Das Schiff soll künftig im Mittelmeer das Leben von Flüchtlingen retten. Die Arbeiten an Bord sind jetzt fast fertig. Unter Deck gibt es unter anderem eine Krankenstation und draußen einen überdachten Bereich, um die Menschen vor Wind und Wetter sowie Sonne und Hitze zu schützen. Wie die "Sea Watch 5" aussieht, können sie hier sehen. | NDR Schleswig-Holstein 14.09.2023 08:30 Uhr

Deutsches Paar verliert Auto wegen "Wahnsinnsfahrt"

Die Polizei in Süddänemark hat in der vergangenen Woche das Auto eines Ehepaars aus Schleswig-Holstein beschlagnahmt. Wie die Polizei jetzt mitteilte, war der SUV mit 107 Kilometern pro Stunde in einer 50er Zone unterwegs. Wer in Dänemark mehr als doppelt so schnell wie erlaubt und dabei mehr als 100 Kilometern pro Stunde fährt, begeht eine sogenannte "Wahnsinnsfahrt". Nun muss ein Gericht darüber entscheiden, ob der Wagen konfisziert wird - also ohne Entschädigung an den dänischen Staat geht. Die Besitzer wollten laut Polizei nicht, dass der Fall dem Gericht vorgelegt wird. | NDR Schleswig-Holstein 14.09.2023 08:30 Uhr

Warntag 2023: Probealarm auch in SH

Zum bundesweiten Warntag werden heute auch in Schleswig-Holstein verschiedene Alarm-Systeme getestet. Um 11 Uhr wird ein Probealarm ausgelöst. Dann werden zum Beispiel über den Mobilfunkdienst Cell Broadcast oder über Warn-Apps Gefahrenmeldungen verschickt. Außerdem laufen Warnungen in Radio, Fernsehen oder auf Anzeigetafeln. Auch Sirenen werden in Schleswig-Holstein zu hören sein - allerdings nicht überall, denn in vielen Orten gibt es keine mehr oder die Technik ist veraltet. Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) sagte, der Warntag diene nicht nur dazu, die Technik zu überprüfen, sondern die Bevölkerung soll auch auf die verschiedenen Kanäle aufmerksam gemacht werden. | NDR Schleswig-Holstein 14.09.2023 07:00 Uhr

