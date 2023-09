Stand: 13.09.2023 10:04 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

11. Kohltage starten in Schleswig

In Schleswig im Kreis Schleswig-Flensburg starten heute die 11. Kohltage. Bis einschließlich Sonnabend werden auf dem Capitolplatz dann wieder verschiedene Kohlgerichte serviert. Veranstalter Ingo Harder weiß, dass die Kohltage eher mit der Westküste in Verbindung gebracht werden: "Wir wollen uns auf gar keinen Fall mit Dithmarschen vergleichen, aber wir wollten auch in Schleswig mal Kohlgerichte anbieten", so Harder bescheiden. Man freue sich, dass es wieder losgeht. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2023 08:30 Uhr

Schwerer Verkehrsunfall im Kreis Nordfriesland

Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen Leck und Süderlügum (Kreis Nordfriesland) ist am Dienstagnachmittag eine Autofahrerin lebensgefährlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben war die 27-Jährige in einer langgezogenen Linkskurve ins Schleudern geraten und mit ihrem Auto gegen einen Baum geprallt. Die Frau wurde nach Flensburg ins Krankenhaus gebracht. Inzwischen besteht laut Polizei keine Lebensgefahr mehr. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2023 08:30 Uhr

Flensburg: Hilfsaktion für türkische Universität

Mehr als ein halbes Jahr nach den schweren Erdbeben in der Türkei haben Studierende der Europa-Universität Flensburg und der Verein "Flensburg hilft" eine Hilfsaktion für die Partner-Uni in Cukrova in Adana gestartet. Teilnehmerin Jule Werner berichtet, die veterinär-medizinische Universität war bei dem Erdbeben stark zerstört worden. Studierende benötigten seitdem Mikroskope und Laptops. Die Flensburger Management-Studierenden wenden bei der Aktion das an, was sie in der Uni über Projektarbeit gelernt haben - und organisieren Spenden. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2023 08:30 Uhr

